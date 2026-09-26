Elon Musk Puji Xi Jinping sebagai Pemimpin Hebat, Shanghai Tetap Jadi Basis Produksi Utama Tesla

JawaPos.com - Elon Musk kembali menunjukkan kedekatan pandangannya terhadap Tiongkok ketika memuji Presiden Xi Jinping sebagai "pemimpin hebat" dalam wawancara dengan televisi pemerintah China Central Television (CCTV).

Pernyataan CEO Tesla itu disampaikan hanya sehari sebelum Xi dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan tingkat tinggi yang menjadi perhatian dunia bisnis dan teknologi.

Musk menilai kemajuan ekonomi Tiongkok terlihat dari perubahan fisik di berbagai kota, termasuk pembangunan gedung dan infrastruktur baru. Dia juga mengaitkan perkembangan tersebut dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat Tiongkok selama masa kepemimpinan Xi. Pernyataan itu menunjukkan bagaimana Musk memandang perkembangan ekonomi Tiongkok sekaligus menyoroti hubungan bisnis Tesla dengan negara tersebut.

Dilansir dari Reuters, Sabtu (26/9/2026), Musk mengatakan, "Di bawah kepemimpinannya, Tiongkok telah mengalami kemakmuran yang sangat besar," ketika menjelaskan apa yang dia lihat dari pembangunan gedung dan infrastruktur di negara tersebut. Musk menambahkan, "Hal itu juga jelas terlihat hanya dengan berjalan-jalan di jalanan, dari meningkatnya kemakmuran rata-rata warga Tiongkok."

Pujian itu muncul ketika hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok kembali berada dalam sorotan. Xi dijadwalkan bertemu Trump pada Kamis dalam pertemuan kedua mereka sepanjang tahun ini. Keduanya memimpin dua ekonomi terbesar dunia, sementara persaingan Washington dan Beijing mencakup perdagangan, teknologi, manufaktur, serta rantai pasok strategis.

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Bagi Musk, hubungan dengan Tiongkok memiliki dimensi bisnis yang sangat konkret. Tesla menjalankan fasilitas manufaktur terbesarnya di Shanghai. Pabrik itu sekaligus menjadi salah satu pusat ekspor terpenting perusahaan secara global, sehingga perkembangan industri dan pasar otomotif Tiongkok tetap berkaitan langsung dengan operasi Tesla.

Musk juga memberikan penilaian tinggi terhadap tenaga kerja Tesla di Shanghai. Dia menyebut tim di fasilitas tersebut "sangat berbakat, pekerja keras, dan dapat dipercaya." Pujian itu memperlihatkan bahwa keunggulan manufaktur Tiongkok menjadi bagian penting dalam cara Musk menjelaskan kinerja fasilitas Tesla di Shanghai

CEO Tesla itu bahkan menggambarkan fasilitas tersebut dengan istilah yang lebih kuat. "Pabrik Tesla di Shanghai adalah sebuah permata dan sebenarnya sangat indah jika siapa pun pernah berada di sana," ujar Musk. Pernyataan itu mempertegas posisi Shanghai sebagai aset strategis dalam jaringan produksi Tesla, bukan sekadar fasilitas manufaktur regional.