Erdogan Dorong Emir Qatar Tingkatkan Tekanan Terhadap Israel Terkait Tindakannya di Gaza

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (Reuters)
JawaPos.com - Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani dan menyampaikan perlunya meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel terkait tindakannya di Jalur Gaza, menurut Kantor Kepresidenan Turki.
"Penting bagi masyarakat internasional untuk memberikan tekanan kuat guna mencegah agresi Israel di kawasan kami," kata Erdogan pada Selasa, seraya menambahkan bahwa Israel terus menolak mengambil langkah untuk mewujudkan perdamaian di Gaza.
Kedua pihak juga membahas hubungan antara Turki dan Qatar, serta berbagai isu regional dan internasional, menurut pernyataan tersebut.
Erdogan menambahkan bahwa Ankara dan Doha akan terus mengembangkan kerja sama di bidang investasi, perdagangan, energi, dan industri pertahanan.
Selain itu, presiden Turki itu juga menyoroti dampak negatif dari situasi yang terus berlangsung di kawasan terhadap pasokan energi, dan menekankan pentingnya mengembangkan kerja sama di bidang energi dan koridor transportasi.
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