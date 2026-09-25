Situasi Keuangan Prancis Memburuk, Le Pen: Kami Tak Bisa lagi Bantu Ukraina secara Finansial

Serangan terbaru Rusia ke Ukraina. (AFP via Al-Jazeera)
JawaPos.com - Calon presiden Prancis Marine Le Pen mengatakan, Prancis saat ini berada dalam situasi keuangan yang sangat pelik dan kekurangan dana untuk dialokasikan sebagai bantuan bagi Ukraina.
"Kami (Prancis) tidak bisa lagi membantu Ukraina secara finansial. Kami tidak memiliki dana untuk itu. Bukan rahasia lagi bahwa Prancis saat ini berada dalam situasi keuangan yang sangat sulit," kata pemimpin fraksi parlemen Partai Reli Nasional itu pada dalam acara Politico Playbook Paris pada Kamis (24/9) waktu setempat.
Sebelumnya, pekan lalu, Le Pen menuding Rusia melakukan tindakan yang dianggap berlawanan, sehubungan dengan keputusan Rusia untuk menempatkan aset ritel Prancis Auchan, produsen makanan Swiss Nestle, dan grup logistik Prancis FM Logistic, termasuk kompleks pergudangan mereka, di bawah pengelolaan sementara.
Pada Senin (21/9), Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menanggapi pernyataan Le Pen dengan mengatakan bahwa Partai Reli Nasional pimpinan Le Pen telah menjadi partai Eropa yang lazim bersikap russophobic atau fobia terhadap Rusia.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022