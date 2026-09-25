JawaPos.com - Calon presiden Prancis Marine Le Pen mengatakan, Prancis saat ini berada dalam situasi keuangan yang sangat pelik dan kekurangan dana untuk dialokasikan sebagai bantuan bagi Ukraina.

"Kami (Prancis) tidak bisa lagi membantu Ukraina secara finansial. Kami tidak memiliki dana untuk itu. Bukan rahasia lagi bahwa Prancis saat ini berada dalam situasi keuangan yang sangat sulit," kata pemimpin fraksi parlemen Partai Reli Nasional itu pada dalam acara Politico Playbook Paris pada Kamis (24/9) waktu setempat.

Sebelumnya, pekan lalu, Le Pen menuding Rusia melakukan tindakan yang dianggap berlawanan, sehubungan dengan keputusan Rusia untuk menempatkan aset ritel Prancis Auchan, produsen makanan Swiss Nestle, dan grup logistik Prancis FM Logistic, termasuk kompleks pergudangan mereka, di bawah pengelolaan sementara.

Pada Senin (21/9), Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menanggapi pernyataan Le Pen dengan mengatakan bahwa Partai Reli Nasional pimpinan Le Pen telah menjadi partai Eropa yang lazim bersikap russophobic atau fobia terhadap Rusia.