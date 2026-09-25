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Antara
Jumat, 25 September 2026 | 17.22 WIB

Indonesia Serukan Perdamaian dan Pemulihan Kehidupan Masyarakat Gaza di Sidang PBB

Warga Palestina di Gaza menghadapi frustrasi yang semakin meningkat dan hilangnya harapan untuk fase selanjutnya (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Indonesia menekankan upaya menjaga perdamaian di Jalur Gaza, Palestina, harus berjalan beriringan dengan usaha memulihkan kehidupan masyarakat setempat. Ihwal hal ini dikatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono.

Dalam pertemuan tingkat tinggi terkait pemulihan awal Jalur Gaza di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (23/9) waktu setempat, Menlu RI menegaskan warga Gaza tidak boleh dibiarkan menunggu terlalu lama untuk pemulihan mereka.

“Bagi rakyat Gaza, perdamaian harus berarti lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. Mereka harus dapat membangun kembali kehidupan yang layak dan bermartabat,” kata Sugiono, sebagaimana keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, dilansir dari Antara, Jumat (25/9).

Indonesia menilai penghentian kekerasan, gencatan senjata, dan akses bantuan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama di Jalur Gaza.

Langkah-langkah tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya pemulihan layanan dasar, infrastruktur, dan penghidupan yang layak bagi masyarakat Gaza.

Menlu RI menilai bantuan kemanusiaan yang diberikan tidak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, tetapi juga harus membantu warga Gaza membangun kembali kehidupan mereka untuk jangka panjang.

Pemulihan Gaza membutuhkan pasokan dan sumber daya yang memadai untuk mengembalikan layanan dasar dan membangun kembali infrastruktur,” ujar dia.

Sugiono menyebut Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), yang terkait dengan Dewan Perdamaian (BoP), memiliki peran penting dalam mendorong aksi nyata pemulihan Gaza sesuai harapan masyarakat setempat.

Editor: Kuswandi
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