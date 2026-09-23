Pertemuan Perdana dengan Zelenskyy, PM Jepang Janji Lanjutkan Sanksi terhadap Rusia

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.
JawaPos.com - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berjanji akan terus memberikan tekanan kepada Rusia melalui sanksi dalam pertemuan formal pertamanya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Selasa. Perang di Ukraina kini telah memasuki tahun kelima.
Dilansir dari Kyodo, Rabu (23/9), Takaichi dan Zelenskyy bertemu sekitar 20 menit di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York. Dalam pertemuan tersebut, Zelenskyy mengatakan sanksi terhadap Rusia terbukti efektif dan menegaskan bahwa Kyiv tidak akan melupakan bantuan kemanusiaan serta energi yang selama ini diberikan Jepang.
“Jepang akan mengupayakan bantuan untuk Ukraina dan sanksi terhadap Rusia bersama dengan masyarakat internasional,” kata Takaichi kepada Zelenskyy, menurut pemerintah Jepang.
Takaichi juga menekankan pentingnya dukungan internasional terhadap Ukraina untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
“Penting bagi negara-negara untuk bersatu dan mendukung Ukraina agar perdamaian yang adil dan berkelanjutan dapat terwujud sesegera mungkin,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan keberlanjutan solidaritas Jepang terhadap Ukraina di tengah perang yang masih berlangsung.
Dalam bagian awal pertemuan yang terbuka untuk media, Zelenskyy mengatakan dirinya yakin perdamaian akan datang ke Ukraina. Dia juga berharap perusahaan-perusahaan Jepang dapat berpartisipasi dalam upaya membangun kembali negaranya.
Sejak menjadi perdana menteri pada Oktober tahun lalu, Takaichi belum pernah mengadakan pertemuan bilateral resmi dengan Zelenskyy.
Pertemuan pada Selasa tersebut digelar atas permintaan Kyiv, menurut seorang pejabat senior Ukraina.
Pertemuan itu menjadi kesempatan pertama bagi kedua pemimpin untuk melakukan pembicaraan bilateral secara resmi sejak Takaichi menjabat sebagai perdana menteri Jepang.
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