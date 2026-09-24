Korban Tewas Topan Dujuan di Jepang Jadi 10 Orang, Empat Masih Hilang

JawaPos.com - Korban tewas akibat Topan Dujuan yang melanda wilayah timur Jepang pada awal pekan bertambah menjadi 10 orang pada Rabu. Tiga korban tambahan ditemukan meninggal dunia di sejumlah wilayah dekat Tokyo.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (24/9), pencarian masih dilakukan terhadap empat orang yang dinyatakan hilang di Prefektur Chiba dan Kanagawa setelah topan membawa hujan deras serta banjir ke wilayah yang luas.

Dari 10 korban tewas tersebut, tujuh orang meninggal dunia di Chiba dan tiga lainnya di Kanagawa, wilayah di barat daya Tokyo.

Topan Dujuan melanda Jepang di tengah libur lima hari Silver Week yang berlangsung hingga Rabu. Chiba menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah karena sebelumnya juga mengalami hujan deras dan banjir pada Agustus serta awal September.

Tanggul Danau Jebol Dua bagian tanggul di Danau Imbanuma, Chiba utara, jebol setelah permukaan air naik hingga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air kemudian membanjiri rumah-rumah dan area persawahan di sekitar danau.

Menurut pemerintah setempat, masing-masing bagian tanggul yang jebol memiliki lebar sekitar 100 meter.

Danau Imbanuma terhubung dengan Sungai Tone. Pemerintah akan memompa air keluar dari danau untuk menurunkan permukaan air.

Seorang pejabat mengatakan curah hujan yang lebih tinggi dari perkiraan membuat upaya pemompaan air sungai menuju Teluk Tokyo yang telah dilakukan sejak Minggu kewalahan.

Badan pemerintah terkait mengatakan tidak pernah ada laporan tanggul Danau Imbanuma jebol sejak sistem pengelolaan air modern mulai diterapkan pada 1968.