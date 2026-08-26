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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.11 WIB

Orang yang Tetap Sehat hingga Usia Lanjut Biasanya Menerapkan 8 Kebiasaan Ini dalam Kehidupan Sehari

seseorang yang tetap sehat hingga usia lanjut./Freepik.


JawaPos.com - Banyak orang bermimpi untuk bisa hidup panjang umur dengan tubuh yang tetap sehat dan pikiran yang jernih. 

 
Namun, tidak semua orang menyadari bahwa kesehatan di usia lanjut bukanlah hasil kebetulan. 
 
Ada pola hidup, kebiasaan, dan cara berpikir tertentu yang menjadi “investasi” sejak muda hingga akhirnya memengaruhi kondisi fisik maupun mental di masa tua.
 
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Dilansir dari Geediting, psikologi modern menyoroti pentingnya keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa dalam menjaga kualitas hidup. 
 
Orang-orang yang tetap sehat hingga usia lanjut ternyata bukan hanya rajin olahraga atau makan makanan bergizi, tetapi juga konsisten dalam menjaga pola pikir positif serta interaksi sosial.
 
Berikut adalah 8 kebiasaan sehari-hari yang biasanya mereka terapkan.

1. Menjaga Pola Pikir Positif

Psikologi menunjukkan bahwa orang yang optimis cenderung lebih tahan terhadap stres. 
 
Pikiran positif membantu tubuh memproduksi hormon bahagia seperti endorfin dan dopamin, yang berperan besar dalam menjaga sistem imun tetap kuat. 
 
Mereka yang melihat hidup dengan cara yang lebih cerah biasanya lebih tenang menghadapi masalah, sehingga tidak mudah sakit.

2. Rutin Bergerak dan Aktif secara Fisik

Bukan harus olahraga berat, melainkan sekadar berjalan kaki, berkebun, atau melakukan peregangan. 
 
Aktivitas fisik ringan secara konsisten menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang.
 
Psikologi kesehatan juga menekankan bahwa bergerak membuat otak lebih sehat, karena aliran darah ke otak tetap lancar dan risiko demensia berkurang.

3. Makan dengan Penuh Kesadaran (Mindful Eating)

Mereka tidak hanya memikirkan “apa” yang dimakan, tetapi juga “bagaimana” cara makan. 
 
Tidak berlebihan, tidak tergesa-gesa, dan menikmati makanan dengan tenang. 
 
Mindful eating membantu sistem pencernaan bekerja lebih optimal, mencegah obesitas, dan meningkatkan rasa syukur atas makanan yang dimiliki.

4. Menjaga Hubungan Sosial yang Hangat

Salah satu faktor psikologis yang sangat berpengaruh terhadap umur panjang adalah interaksi sosial. 
 
Orang yang punya sahabat, keluarga dekat, atau komunitas positif biasanya lebih bahagia dan jarang merasa kesepian. 
 
Rasa terhubung dengan orang lain membuat hormon stres (kortisol) menurun, sehingga kesehatan fisik pun lebih terjaga.

5. Tidur yang Berkualitas

Tidur cukup dan berkualitas adalah “reset alami” bagi tubuh. 
 
Mereka yang panjang umur biasanya punya kebiasaan tidur teratur, tidak terlalu malam, dan bangun dengan perasaan segar. 
 
Psikologi kesehatan mencatat bahwa tidur yang baik mendukung konsentrasi, emosi yang stabil, serta memperkuat daya tahan tubuh.

6. Mengelola Stres dengan Baik

Hidup tak pernah lepas dari masalah, tetapi cara menghadapinya lah yang membuat perbedaan. 
 
Orang sehat di usia tua cenderung punya cara-cara sehat untuk mengelola stres: meditasi, doa, menulis jurnal, atau sekadar berjalan santai di alam.
 
Mereka memahami bahwa stres yang dipendam justru bisa memicu penyakit kronis.

7. Terus Belajar dan Melatih Otak

Mereka yang tetap sehat di usia lanjut umumnya tidak berhenti menantang pikirannya. 
 
Membaca, bermain teka-teki, menulis, atau bahkan belajar keterampilan baru membuat otak tetap aktif. 
 
Psikologi kognitif menegaskan bahwa otak yang sering dilatih akan lebih lambat mengalami penurunan fungsi seiring usia.

8. Menemukan Makna dan Tujuan Hidup

Satu hal yang sering luput: orang yang panjang umur biasanya punya alasan untuk bangun setiap pagi. 
 
Entah itu merawat cucu, menjaga kebun, atau sekadar menulis pengalaman hidup. 
 
Rasa memiliki tujuan membuat hidup lebih bersemangat, dan hal ini berhubungan erat dengan kesehatan mental maupun fisik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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