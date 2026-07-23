Tampil Segar di Usia Lanjut, Ini 7 Tips Awet Muda Menurut Psikologi

JawaPos.com – Menjaga penampilan tetap segar dan merasa bugar hingga usia lanjut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keturunan, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kajian psikologi, kondisi mental, pola pikir, serta gaya hidup memiliki peran penting dalam mendukung kualitas hidup seseorang seiring bertambahnya usia.

Kebiasaan sederhana seperti menjaga kesehatan fisik, mengelola emosi, dan membangun pola pikir positif disebut dapat memberikan dampak baik terhadap kesejahteraan jangka panjang.

Psikologi juga menilai bahwa rasa bahagia dan keseimbangan hidup menjadi bagian penting dalam menjaga semangat serta vitalitas seseorang.

Mengutip laporan yang dimuat geediting.com, terdapat tujuh tips yang dapat membantu menjaga kondisi tetap prima dan terlihat awet muda hingga usia 70-an menurut perspektif psikologi.

1. Memelihara pola pikir optimis

Kekuatan pikiran memiliki pengaruh luar biasa terhadap penampilan fisik seseorang.

Orang-orang yang tetap terlihat segar di usia senja cenderung memiliki pandangan hidup yang cerah dan positif.

Mereka tidak terjebak dalam spiral negatif atau terus-menerus mengeluhkan proses penuaan yang dialami.