Tampil Segar di Usia Lanjut, Ini 7 Tips Awet Muda Menurut Psikologi

Tips rahasia awet muda hingga usia 70-an menurut Psikologi
JawaPos.com – Menjaga penampilan tetap segar dan merasa bugar hingga usia lanjut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keturunan, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kajian psikologi, kondisi mental, pola pikir, serta gaya hidup memiliki peran penting dalam mendukung kualitas hidup seseorang seiring bertambahnya usia.
Kebiasaan sederhana seperti menjaga kesehatan fisik, mengelola emosi, dan membangun pola pikir positif disebut dapat memberikan dampak baik terhadap kesejahteraan jangka panjang.
Psikologi juga menilai bahwa rasa bahagia dan keseimbangan hidup menjadi bagian penting dalam menjaga semangat serta vitalitas seseorang.
Mengutip laporan yang dimuat geediting.com, terdapat tujuh tips yang dapat membantu menjaga kondisi tetap prima dan terlihat awet muda hingga usia 70-an menurut perspektif psikologi.
1. Memelihara pola pikir optimis
Kekuatan pikiran memiliki pengaruh luar biasa terhadap penampilan fisik seseorang.
Orang-orang yang tetap terlihat segar di usia senja cenderung memiliki pandangan hidup yang cerah dan positif.
Mereka tidak terjebak dalam spiral negatif atau terus-menerus mengeluhkan proses penuaan yang dialami.
Kemampuan adaptasi dan keterbukaan terhadap perubahan menjadi ciri khas yang membantu mereka mempertahankan vitalitas tubuh.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!