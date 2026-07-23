Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 24 Juli 2026 | 00.02 WIB

Tampil Segar di Usia Lanjut, Ini 7 Tips Awet Muda Menurut Psikologi

Tips rahasia awet muda hingga usia 70-an menurut Psikologi - Image

Tips rahasia awet muda hingga usia 70-an menurut Psikologi

JawaPos.com – Menjaga penampilan tetap segar dan merasa bugar hingga usia lanjut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keturunan, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kajian psikologi, kondisi mental, pola pikir, serta gaya hidup memiliki peran penting dalam mendukung kualitas hidup seseorang seiring bertambahnya usia.

Kebiasaan sederhana seperti menjaga kesehatan fisik, mengelola emosi, dan membangun pola pikir positif disebut dapat memberikan dampak baik terhadap kesejahteraan jangka panjang.

Psikologi juga menilai bahwa rasa bahagia dan keseimbangan hidup menjadi bagian penting dalam menjaga semangat serta vitalitas seseorang.

Mengutip laporan yang dimuat geediting.com, terdapat tujuh tips yang dapat membantu menjaga kondisi tetap prima dan terlihat awet muda hingga usia 70-an menurut perspektif psikologi.

1. Memelihara pola pikir optimis

Kekuatan pikiran memiliki pengaruh luar biasa terhadap penampilan fisik seseorang.

Orang-orang yang tetap terlihat segar di usia senja cenderung memiliki pandangan hidup yang cerah dan positif.

Mereka tidak terjebak dalam spiral negatif atau terus-menerus mengeluhkan proses penuaan yang dialami.

Kemampuan adaptasi dan keterbukaan terhadap perubahan menjadi ciri khas yang membantu mereka mempertahankan vitalitas tubuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Bukan Terlambat, Ini 7 Ciri Orang yang Justru Kaya di Usia Lanjut - Image
Kepribadian

Bukan Terlambat, Ini 7 Ciri Orang yang Justru Kaya di Usia Lanjut

Minggu, 19 Juli 2026 | 04.58 WIB

Bisa Diterapkan, Ini 7 Tips Kebiasaan Malam Agar tetap Langsing di Usia Lanjut Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Bisa Diterapkan, Ini 7 Tips Kebiasaan Malam Agar tetap Langsing di Usia Lanjut Menurut Psikologi

Sabtu, 4 Juli 2026 | 00.13 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Menjadi Kaya di Usia Lanjut Biasanya Mengikuti 7 Kebiasaan Tenang Ini - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang yang Menjadi Kaya di Usia Lanjut Biasanya Mengikuti 7 Kebiasaan Tenang Ini

Senin, 22 Juni 2026 | 06.48 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore