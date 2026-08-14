7 Kebiasaan Orang Berusia 70 Tahun Ke Atas yang Tetap Tajam Mental dan Emosionalnya

JawaPos.com – Kesehatan mental dan emosional seseorang di usia lanjut ternyata sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari yang dijalankan.

Faktor genetik memang berperan, namun pilihan hidup tetap memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan seseorang seiring bertambahnya usia.

Kabar baiknya, kebiasaan yang membantu menjaga ketajaman pikiran ini sebenarnya sederhana dan mudah diterapkan sehari-hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (14/8), berikut tujuh kebiasaan yang biasa dijalankan orang berusia 70 tahun ke atas untuk tetap tajam mental dan emosionalnya.

1. Terus berusaha mempelajari hal baru

Orang lanjut usia yang tetap tajam pikirannya tidak pernah berhenti memuaskan rasa ingin tahunya sendiri.

Mereka secara rutin memberi tantangan baru bagi otaknya, baik melalui keterampilan maupun hobi tertentu.

Menantang pikiran dengan cara baru membantu memperkuat daya ingat sekaligus menjaga fleksibilitas cara berpikir seseorang.