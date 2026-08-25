Latihan Rudal Rusia di Pulau Sengketa Picu Ketegangan Baru dengan Jepang di Kawasan Pasifik

Latihan rudal Rusia di pulau sengketa picu ketegangan baru dengan Jepang (The Guardian)
JawaPos.com – Rusia melakukan uji coba rudal di sekitar pulau-pulau yang disengketakan dengan Jepang, memicu kemarahan pemerintah Tokyo di tengah ketegangan kedua negara.
Dilansir dari laman The Guardian pada Senin (24/8), Armada Pasifik Rusia menembakkan rudal antikapal Bastion dari Etorofu, salah satu pulau yang oleh Moskow disebut bagian dari Kepulauan Kuril, sedangkan Jepang menyebutnya sebagai bagian dari Wilayah Utara.
Dalam latihan tersebut, rudal dilaporkan berhasil mengenai seluruh sasaran yang berada sekitar 300 kilometer dari lokasi peluncuran.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan bahwa Tokyo tidak dapat menerima peningkatan kekuatan militer Rusia di Empat Pulau Utara karena bertentangan dengan posisi Jepang mengenai sengketa wilayah tersebut.
Latihan militer Rusia telah dimulai sejak 4 Agustus dan mencakup latihan tembak langsung dengan melibatkan sekitar 60 kapal permukaan, kapal selam, kapal pendukung, serta sekitar 30 pesawat, helikopter, dan pesawat nirawak.
Jepang sebelumnya telah menyampaikan protes terhadap latihan berskala besar tersebut, sementara Rusia menyatakan latihan akan berlangsung hingga 29 Agustus.
Ketegangan meningkat setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Etorofu pada 12 Agustus dan menyaksikan sejumlah latihan militer dari kapal Varyag.
Sengketa wilayah atas empat pulau tersebut telah berlangsung sejak abad ke-19 dan semakin sensitif setelah Uni Soviet merebutnya dari Jepang pada akhir Perang Dunia II.
Jepang kini menghadapi peningkatan aktivitas militer Rusia di kawasan tersebut, sementara Moskow menilai penguatan militer di sekitar wilayah Pasifik diperlukan untuk menghadapi potensi ancaman keamanan.
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Jawa Pos
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