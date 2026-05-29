8 Tanda Tubuh Menolak Pekerjaan yang Sering Dipicu Stres Kerja Berlebihan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Stres kerja yang berkepanjangan tidak hanya memengaruhi suasana hati, tetapi juga memicu reaksi fisik nyata yang menunjukkan tubuh menolak pekerjaan.

Psikologi menjelaskan bahwa tubuh manusia memiliki cara tersendiri untuk berkomunikasi saat beban pekerjaan sudah melampaui batas toleransi yang sehat.

Tanda-tanda ini sering diabaikan karena dianggap biasa, padahal tubuh sedang mengirimkan sinyal darurat yang tidak boleh terus disepelekan.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (29/5), berikut delapan tanda bahwa tubuhmu mungkin sedang menolak pekerjaanmu akibat tekanan stres kerja yang sudah terlalu berat.

1. Perut sering terasa mual atau tidak nyaman

Gangguan perut yang muncul setiap kali memikirkan atau berangkat kerja bukan sekadar masalah pencernaan biasa yang bisa diabaikan.

Menurut Harvard Health Publishing, faktor psikologis seperti stres dan kecemasan secara langsung mempengaruhi gerakan dan kontraksi saluran pencernaan seseorang.

Tanpa upaya nyata untuk menurunkan tingkat stres, gangguan perut ini akan terus kambuh bahkan hanya dari sekadar membayangkan hari kerja.