Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Minggu, 20 September 2026 | 00.00 WIB

Rudal Sasar Sekolah, PBB Sebut AS Lakukan Kejahatan Perang di Iran

Para perempuan berada di depan gambar yang menampilkan murid-murid sekolah dasar Minab yang tewas dalam serangan udara AS pada 28 Februari, di Minab, Iran. (Majid Asgaripour/WANA/Reuters) - Image

Para perempuan berada di depan gambar yang menampilkan murid-murid sekolah dasar Minab yang tewas dalam serangan udara AS pada 28 Februari, di Minab, Iran. (Majid Asgaripour/WANA/Reuters)

JawaPos.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meyakini Amerika Serikat melakukan kejahatan perang dalam dua serangan di Iran pada Februari 2026.

Serangan tersebut menghantam sekolah dasar di Minab dan kompleks olahraga di Lamerd, menewaskan sedikitnya 178 warga sipil.

Temuan itu berasal dari Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran, misi pencari fakta yang mendapat mandat PBB, setelah melakukan penyelidikan selama berbulan-bulan. 

Misi tersebut menyimpulkan bahwa AS bertindak secara 'recklessly' atau mengabaikan risiko besar ketika melancarkan kedua serangan.

Penyelidik tidak mendapat akses kepada personel AS maupun Israel dan tidak menerima tanggapan atas permintaan informasi mereka.

Karena itu, penyelidikan dilakukan menggunakan citra satelit, video yang telah diverifikasi, analisis senjata, serta keterangan saksi dan organisasi independen.

Sekolah di Minab Dihantam Dua Kali

Serangan pertama terjadi pada 28 Februari sekitar pukul 10.30 waktu setempat di Shajareh Tayyebeh Primary School, Minab, Provinsi Hormozgan, Iran selatan.

Sekolah tersebut hanya berjarak sekitar 72 meter dari fasilitas angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Namun, kedua lokasi dipisahkan tembok, memiliki pintu masuk berbeda, dan sekolah dapat dikenali melalui citra satelit sebagai fasilitas pendidikan yang masih aktif.

Di lokasi serangan juga terlihat jelas mural anak-anak, taman bermain, dan ruang kelas.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Trump: Negara-negara di Dunia yang tak Dukung AS Harus Ganti Rugi JIka Perang dengan Iran Berakhir - Image
Internasional

Trump: Negara-negara di Dunia yang tak Dukung AS Harus Ganti Rugi JIka Perang dengan Iran Berakhir

Selasa, 15 September 2026 | 19.12 WIB

Laporan Pentagon Ungkap Kerugian Besar AS dalam Perang Iran: Amunisi Menipis, Puluhan Pesawat Hancur - Image
Internasional

Laporan Pentagon Ungkap Kerugian Besar AS dalam Perang Iran: Amunisi Menipis, Puluhan Pesawat Hancur

Selasa, 15 September 2026 | 19.03 WIB

Trump Sesumbar Iran Bisa Dibuat seperti Venezuela, Minyaknya Mau Dikuasai - Image
Internasional

Trump Sesumbar Iran Bisa Dibuat seperti Venezuela, Minyaknya Mau Dikuasai

Selasa, 15 September 2026 | 18.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore