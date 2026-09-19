Ancaman Dari Houthi Meningkat, Riyadh Pun Mendapat Peringatan Bahaya

JawaPos.com - Warga Riyadh dan kota Al-Kharj mendapat peringatan bahaya melalui telepon seluler pada Sabtu (19/9) pagi yang menandai meningkatnya ancaman serangan Houthi terhadap Arab Saudi. Beberapa menit kemudian, otoritas pertahanan sipil Saudi mengeluarkan pemberitahuan bahwa ancaman telah berlalu.

Peringatan tersebut juga muncul di Kepulauan Farasan di barat daya Saudi. Otoritas belum menjelaskan secara spesifik ancaman yang memicu peringatan. Masuknya Riyadh dalam peringatan bahaya menjadi perkembangan penting karena ibu kota Saudi sebelumnya relatif jauh dari rangkaian serangan yang lebih banyak terjadi di wilayah selatan dan sejumlah kawasan lain.

Sehari sebelumnya, Civil Defense Saudi juga mengeluarkan peringatan di Jeddah dan Taif di Provinsi Makkah, Khamis Mushayt di Provinsi Asir, serta AlUla di Provinsi Madinah.

Houthi Janjikan Balasan

Melansir Arab News, peringatan di Riyadh muncul beberapa jam setelah juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengeklaim kelompoknya telah menggagalkan apa yang disebut sebagai “criminal attempts” yang dilakukan Arab Saudi di Sanaa, ibu kota Yaman.

Saree mengatakan Houthi pun memberikan respons. Kelompok yang menguasai Sanaa dan sebagian besar wilayah utara serta barat Yaman itu dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan serangan terhadap Saudi menggunakan drone dan rudal.

Eskalasi ini berlangsung setelah Houthi pada Juli mengumumkan blokade laut terhadap kapal-kapal yang memiliki keterkaitan dengan Saudi di Laut Merah. Rangkaian serangan terbaru juga menunjukkan dampak yang semakin dekat dengan kawasan penduduk dan fasilitas penting Saudi.

Pada Kamis sebelumnya, serpihan drone Houthi yang berhasil dicegat dan dihancurkan jatuh di Taif. Seorang warga Yaman tewas dalam insiden tersebut, sementara seorang perempuan Saudi dan seorang warga Pakistan terluka. Warga Pakistan itu dilaporkan mengalami luka kritis. Bangunan dan kendaraan juga mengalami kerusakan akibat jatuhnya serpihan drone.