Detik-Detik Mencekam di Pesawat Sepehran Airlines: Ban Lepas, Plafon Ambruk

JawaPos.com - Detik-detik mencekam terjadi di dalam pesawat Sepehran Airlines, yang terbang dari Mashhad menuju Kermanshah, Iran, namun harus kembali ke bandara setelah mengalami masalah pada roda pendaratan.

Pesawat jenis Boeing 737 itu melaporkan ban lepas saat penerbangan, lalu mengguncang hebat ketika melakukan pendaratan darurat hingga bagian plafon kabin jatuh menimpa area penumpang.

Rekaman yang dibuat penumpang memperlihatkan suasana panik di dalam kabin. Pesawat berguncang keras saat bergerak di landasan setelah mendarat di Mashhad pada Selasa (15/9).

Di tengah guncangan tersebut, panel plafon Boeing 737 tiba-tiba terlepas dan jatuh ke arah penumpang yang masih duduk di kursinya. Teriakan penumpang terdengar dalam rekaman yang beredar.

Meski situasi berlangsung menegangkan, seluruh penumpang dan awak pesawat berhasil dievakuasi dengan selamat. Tidak ada laporan korban luka dalam insiden tersebut.

Ban Bermasalah, Pesawat Putar Balik ke Mashhad Penerbangan tersebut merupakan rute domestik dari Bandara Internasional Mashhad Hashemi Nejad menuju Bandara Internasional Kermanshah.

Pesawat diduga mengalami pecah ban ketika berangkat. Masalah tersebut membuat kapten menyatakan keadaan darurat dan memutuskan kembali ke Mashhad.

Tulisan sumber menyebut ban diyakini pecah saat pesawat meninggalkan bandara, meski waktu pasti terjadinya kerusakan tersebut masih belum dikonfirmasi.

Setelah kembali ke Mashhad, kondisi pesawat semakin menegangkan ketika melakukan pendaratan. Badan pesawat terlihat berguncang hebat saat menyentuh landasan.

Baca Juga:TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat untuk Cari KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa