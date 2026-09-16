Saudi Hancurkan Drone Houthi Sebelum Masuk Wilayah Udara Makkah

Pemandangan gemerlap kota Makkah dari puncak Jabal Nur, yang di sisinya ada gua Hira tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pertahanan udara Arab Saudi menghancurkan sebuah drone yang disebut berupaya memasuki wilayah udara kota suci Makkah pada Selasa (15/9) malam. Drone tersebut berhasil dicegat sebelum mencapai wilayah udara kota suci yang menjadi tujuan jutaan umat Islam itu.
Dilansir dari Arab News, Rabu (16/9), drone itu dicegat sekitar pukul 18.50 waktu Saudi di sebelah selatan Makkah. Insiden tersebut menjadi bagian dari rangkaian serangan kelompok Houthi dari Yaman yang dalam beberapa hari terakhir menargetkan sejumlah wilayah di Arab Saudi.
Juru bicara Coalition to Restore Legitimacy in Yemen, Mayor Jenderal Turki Al-Malki, menyebut upaya tersebut sebagai “garis merah”. Ia mengatakan koalisi tidak akan ragu mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah ancaman serupa.
Makkah merupakan kota paling suci dalam Islam dan menjadi pusat ibadah haji, salah satu dari lima rukun Islam. Setiap tahun, jutaan umat Muslim dari berbagai negara datang ke kota tersebut untuk menjalankan ibadah.
Dalam pernyataannya, koalisi Saudi menyebut insiden itu sebagai upaya menargetkan tempat yang memiliki arti sangat penting bagi umat Islam.
Upaya serangan terhadap wilayah Makkah bukan pertama kali terjadi. Pada 2017, pertahanan udara Saudi juga mencegat rudal balistik yang diluncurkan Houthi dari Yaman dan disebut mengarah ke Makkah.
Menurut komando koalisi Arab saat itu, rudal tersebut berhasil ditembak jatuh di kawasan Al-Wasliya, Provinsi Taif. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang dilaporkan akibat insiden tersebut.
Serangan terbaru terjadi setelah Houthi meningkatkan serangannya terhadap sejumlah wilayah di Arab Saudi.
Pada Senin (14/9), sebanyak 13 warga sipil di Arab Saudi dilaporkan terluka akibat serangan rudal balistik dan drone yang menargetkan wilayah sipil di Khamis Mushait, Abha, dan Taif. Arab News melaporkan serangan tersebut juga menyebabkan kerusakan pada tujuh rumah dan dua kendaraan.
Dalam serangkaian serangan sebelumnya, lebih dari 70 orang juga dilaporkan terluka di berbagai kota dan wilayah di Arab Saudi, termasuk perempuan dan anak-anak.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022