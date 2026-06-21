Jamaah Terakhir Bergeser ke Madinah Besok, Layanan Haji Indonesia di Makkah Bakal Berakhir

JawaPos.com – pergeseran jamaah haji Indonesia gelombang 2 dari Makkah ke Madinah sudah hampir tuntas.

Besok Senin (22/6), tiga kloter terakhir jamaah haji gelombang 2 akan berangkat ke Madinah, menandai selesainya pelayanan jamaah haji Indonesia di Makkah.

“Di hari Senin jam 08.00 mungkin nanti seluruh hotel itu akan kosong dengan jamaah, kecuali para petugasnya, ya,” terang Kepala Daerah kerja Makkah Ihsan Faisal di Makkah, Sabtu (20/6) malam waktu Arab Saudi.

Ihsan menyampaikan sejumlah hal dalam pelayanan jamaah haji tahun ini. Salah satunya distribusi konsumsi, yang mencapai 15.866.621 porsi hingga Sabtu (20/6) lalu.

Baca Juga:Wamenhaj Sebut Prabowo Instruksikan Masa Tunggu Haji Reguler Dipangkas

Kemudian, layanan transportasi juga semakin inovatif dengan adanya bus hidrolik khusus untuk jamaah berkursi roda.

Begitu pula bus jemputan untuk pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Semuanya mampu dikontrol dengan baik.

Peningkatan signifika juga terjadi pada layanan nusuk. Di mana tahun ini kartu nusuk sudah bisa dibagikan sejak dari tanah air.

“Kalaupun ada yang hilang, sudah kita antisipasi mitigasi dengan berkoordinasi dengan syarikah-syarikah terkait,” lanjutnya.

Begitu pula dengan pembayaran dam ke Adahi, yang tahun ini meningkat menjadi 135.000 jamaah dibandingkan musim haji sebelumnya yang berjumlah 20.000 jamaah.