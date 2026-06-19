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Bayu Putra
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.36 WIB

Layanan Bus Shalawat Berakhir 21 Juni, Jelang Jamaah Haji Terakhir Keluar dari Makkah

Bus shalawat berhenti di depan hotel di sektor 4 Makkah. layanan bus shalawat akan dihentikan pada Minggu (21/6/2026) pukul 24.00. (Bayu Putra/JawaPos.com) - Image

Bus shalawat berhenti di depan hotel di sektor 4 Makkah. layanan bus shalawat akan dihentikan pada Minggu (21/6/2026) pukul 24.00. (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com – Masa tinggal jamaah haji Indonesia di Makkah hampir berakhir. Maka, operasional bus shalawat juga akan ikut berakhir.

“Sampai hari terakhir nanti akan kita sediakan sebanyak 52 unit untuk kloter terakhir yang pulang (bergeser ke Madinah) tanggal 21 Juni 2026,” terang Kabid Transportasi PPIH 2026 Syarif Rahman, dikutip Jumat (19/6).

Artinya, bus shalawat baru akan berhenti beroperasi secara keseluruhan pada Minggu (21/6) pukul 24.00.

Berdasarkan data yang diperoleh JawaPos.com, pada Sabtu (20/6) hingga Senin (22/6) mendatang masih ada 34 kloter jamaah haji Indonesia gelombang 2 yang akan bergeser ke Madinah.

Pemberangkatan terakhir akan dilakukan terhadap 3 kloter, yakni BDJ 19, SUB 116, dan UPG 43. Ketiga kloter itu akan diberangkatkan pukul 08.00 waktu Arab Saudi (WAS).

“Sampai nanti terakhir, layanan transportasi shalawat itu masih beroperasi 24 jam,” lanjut Syarif.

Dengan demikian, jamaah haji Indonesia masih bisa menggunakan bus shalawat sampai dengan selepas shalat isya berjamaah di Masjidil Haram pada Minggu (21/6).

Termasuk juga bus shalawat bertipe hidrolik untuk jamaah haji berkursi roda. Seluruhnya masih beroperasi normal hingga hari terakhir operasional.

Pengurangan bus shalawat juga membuat halte-halte mulai dinonaktifkan. Hanya halte di dekat hotel yang masih ada jamaahnya saja yang diaktifkan.

“Kami ingin memastikan layanan (bus) shalawat tidak berkurang sama sekali. Kalau jumlah busnya berkurang iya, menyesuaikan dengan jumlah jamaah,” imbuh Syarif.

Editor: Bayu Putra
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