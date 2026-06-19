Layanan Bus Shalawat Berakhir 21 Juni, Jelang Jamaah Haji Terakhir Keluar dari Makkah

Bus shalawat berhenti di depan hotel di sektor 4 Makkah. layanan bus shalawat akan dihentikan pada Minggu (21/6/2026) pukul 24.00. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com – Masa tinggal jamaah haji Indonesia di Makkah hampir berakhir. Maka, operasional bus shalawat juga akan ikut berakhir.
“Sampai hari terakhir nanti akan kita sediakan sebanyak 52 unit untuk kloter terakhir yang pulang (bergeser ke Madinah) tanggal 21 Juni 2026,” terang Kabid Transportasi PPIH 2026 Syarif Rahman, dikutip Jumat (19/6).
Artinya, bus shalawat baru akan berhenti beroperasi secara keseluruhan pada Minggu (21/6) pukul 24.00.
Berdasarkan data yang diperoleh JawaPos.com, pada Sabtu (20/6) hingga Senin (22/6) mendatang masih ada 34 kloter jamaah haji Indonesia gelombang 2 yang akan bergeser ke Madinah.
Pemberangkatan terakhir akan dilakukan terhadap 3 kloter, yakni BDJ 19, SUB 116, dan UPG 43. Ketiga kloter itu akan diberangkatkan pukul 08.00 waktu Arab Saudi (WAS).
“Sampai nanti terakhir, layanan transportasi shalawat itu masih beroperasi 24 jam,” lanjut Syarif.
Dengan demikian, jamaah haji Indonesia masih bisa menggunakan bus shalawat sampai dengan selepas shalat isya berjamaah di Masjidil Haram pada Minggu (21/6).
Termasuk juga bus shalawat bertipe hidrolik untuk jamaah haji berkursi roda. Seluruhnya masih beroperasi normal hingga hari terakhir operasional.
Pengurangan bus shalawat juga membuat halte-halte mulai dinonaktifkan. Hanya halte di dekat hotel yang masih ada jamaahnya saja yang diaktifkan.
Baca Juga:Hari Ini Pemulangan terakhir Jamaah Haji Indonesia via Jeddah, Besok Jamaah Mulai Pulang via Madinah
“Kami ingin memastikan layanan (bus) shalawat tidak berkurang sama sekali. Kalau jumlah busnya berkurang iya, menyesuaikan dengan jumlah jamaah,” imbuh Syarif.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa