Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Senin, 3 Agustus 2026 | 17.20 WIB

Hamas Sebut Eskalasi serangan ke Gaza Upaya Gagalkan Gencatan Senjata

Ilustrasi atribut bendera Hamas. (Al-Jazeera) - Image

Ilustrasi atribut bendera Hamas. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Hamas menuding Israel sengaja meningkatkan serangannya ke Jalur Gaza. Hal ini dinilai untuk menggagalkan kesepahaman yang tercapai bersama mediator dan Amerika Serikat, terkait implementasi tahap baru kesepakatan gencatan senjata.

Dalam pernyataannya, kelompok perlawanan Palestina itu mengatakan bahwa serangan militer zionis sejak Minggu pagi telah menewaskan lebih dari 18 warga Palestina dan menghabisi satu keluarga penuh.

Pengeboman tersebut merupakan "eskalasi yang disengaja oleh penjahat perang Netanyahu untuk mengganggu kesepahaman yang tercapai dengan mediator, termasuk pemerintah AS, untuk merampungkan implementasi kesepakatan gencatan senjata," kata Hamas dilansir dari Antara, Senin (3/8).

Hamas menyerukan agar mediator dan penjamin gencatan senjata untuk "menunaikan tanggung jawabnya", mengutuk serangan Israel, dan "segera" menekan Israel agar menghentikan serangan dan mematuhi kesepakatan gencatan senjata.

Dengan menyebut serangan Israel sebagai "kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan", Hamas menyerukan komunitas internasional untuk mengambil langkah hukum dan memastikan rezim zionis Israel bertanggung jawab atas perbuatannya.

Mereka juga mendesak langkah-langkah diambil untuk melindungi warga Palestina yang semakin rentan akibat "ancaman genosida dan pengusiran".

Jumat lalu, Dewan Perdamaian (Board of Peace) dan Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan bahwa tahapan selanjutnya dari gencatan senjata di Gaza sudah dapat dilaksanakan.

Mereka memastikan Hamas telah menyetujui peta jalan rinci terkait proses tersebut.

Akan tetapi, rezim zionis Israel masih belum menyampaikan tanggapan resmi akan perkembangan ini.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Israel Serang Gaza Lagi Meski Gencatan Senjata, 8 Warga Tewas Termasuk 2 Anak - Image
Internasional

Israel Serang Gaza Lagi Meski Gencatan Senjata, 8 Warga Tewas Termasuk 2 Anak

Minggu, 2 Agustus 2026 | 23.39 WIB

Pasukan Israel Gencar Lakukan Operasi Militer, Seluruh Wilayah Gaza jadi Sasaran Penembakan Artileri hingga Penghancuran Rumah - Image
Internasional

Pasukan Israel Gencar Lakukan Operasi Militer, Seluruh Wilayah Gaza jadi Sasaran Penembakan Artileri hingga Penghancuran Rumah

Kamis, 2 Juli 2026 | 16.48 WIB

Hamas Kutuk Pemukim Israel yang Bakar Masjid di Tepi Barat - Image
Internasional

Hamas Kutuk Pemukim Israel yang Bakar Masjid di Tepi Barat

Kamis, 26 Februari 2026 | 15.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore