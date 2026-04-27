Tiba di Rusia, Menlu Iran Abbas Araqchi Temui Vladimir Putin Bahas Perang dan Ketegangan Global

Menteri luar negeri Iran tiba di Rusia untuk melakukan pembicaraan dengan Putin. (Situs web Presiden Rusia).
JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araqchi, tiba di St. Petersburg, Rusia, pada Senin (27/4) waktu setempat, dalam rangkaian kunjungan diplomatik intensif yang langsung diarahkan pada pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi strategis di tengah meningkatnya ketegangan global.
Setibanya di Rusia, Araqchi menegaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk "melanjutkan konsultasi erat antara Teheran dan Moskow mengenai isu-isu regional dan internasional,” sebagaimana dilaporkan media Iran, Press TV.
Ia menambahkan, pembicaraan dengan pejabat Rusia akan menjadi momentum penting untuk meninjau perkembangan terbaru konflik yang tengah berlangsung, sekaligus memperdalam kerja sama bilateral kedua negara dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
Araqchi juga menyoroti bahwa serangan militer terbaru yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel telah mengganggu jalur diplomasi rutin antara Iran dan Rusia.
Kondisi ini, menurutnya, membuat pertemuan kali ini menjadi jauh lebih krusial dalam menjaga kesinambungan komunikasi strategis.
Dalam pernyataannya, Araqchi turut mengungkap hasil kunjungannya sebelumnya ke Islamabad, Pakistan. Ia menyebut perundingan tidak langsung dengan Amerika Serikat yang dimediasi Pakistan gagal mencapai kesepakatan.
Menurutnya, meski sempat menunjukkan kemajuan, negosiasi tersebut akhirnya tidak mencapai tujuan, yang ia kaitkan dengan tuntutan berlebihan serta kebijakan keliru dari pihak Amerika.
“Kami harus mengamankan hak-hak rakyat Iran setelah 40 hari perlawanan dan melindungi kepentingan negara,” tegas Araqchi, menekankan bahwa posisi Teheran akan tetap menjadi dasar utama dalam setiap proses diplomasi ke depan.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!