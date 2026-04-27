Tiba di Rusia, Menlu Iran Abbas Araqchi Temui Vladimir Putin Bahas Perang dan Ketegangan Global

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araqchi, tiba di St. Petersburg, Rusia, pada Senin (27/4) waktu setempat, dalam rangkaian kunjungan diplomatik intensif yang langsung diarahkan pada pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi strategis di tengah meningkatnya ketegangan global.

Setibanya di Rusia, Araqchi menegaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk "melanjutkan konsultasi erat antara Teheran dan Moskow mengenai isu-isu regional dan internasional,” sebagaimana dilaporkan media Iran, Press TV.

Ia menambahkan, pembicaraan dengan pejabat Rusia akan menjadi momentum penting untuk meninjau perkembangan terbaru konflik yang tengah berlangsung, sekaligus memperdalam kerja sama bilateral kedua negara dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

Araqchi juga menyoroti bahwa serangan militer terbaru yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel telah mengganggu jalur diplomasi rutin antara Iran dan Rusia.

Kondisi ini, menurutnya, membuat pertemuan kali ini menjadi jauh lebih krusial dalam menjaga kesinambungan komunikasi strategis.

Dalam pernyataannya, Araqchi turut mengungkap hasil kunjungannya sebelumnya ke Islamabad, Pakistan. Ia menyebut perundingan tidak langsung dengan Amerika Serikat yang dimediasi Pakistan gagal mencapai kesepakatan.

Menurutnya, meski sempat menunjukkan kemajuan, negosiasi tersebut akhirnya tidak mencapai tujuan, yang ia kaitkan dengan tuntutan berlebihan serta kebijakan keliru dari pihak Amerika.