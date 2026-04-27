Menlu Iran akan Berjumpa Putin, Ini yang Tema yang akan Dibicarakan

JawaPos.com-Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengatakan akan membahas perkembangan terkini tentang konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dalam kunjungannya ke Rusia, Senin.

Iran dan Rusia selalu berdiskusi tentang semua isu, termasuk isu regional dan global, kata Araghchi lewat unggahan di platform Telegram.

"Namun, karena perang, pertemuan kami jadi rehat sejenak. Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk membahas perkembangan terkait perang. Kami akan membahas situasi terkini. Tentu saja, kami juga perlu melakukan koordinasi yang diperlukan," katanya.

Araghchi tiba di St. Petersburg, Senin, di mana ia akan melakukan pembicaraan dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov.