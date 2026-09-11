Lebih dari 30 Persen Warga Jepang Belum Nikah dan Tak Mau Punya Anak

Ilustrasi orang Jepang. (Freepik / zishan50505052)
JawaPos.com - Lebih dari 30 persen warga Jepang yang belum menikah, antara usia 18 hingga 34 tahun, dan tidak berkeinginan memiliki anak. Hal Menjadi persentase tertinggi sejak dilakukan pendataan pada 2002, menurut survei pemerintah pada Jumat.
Dilansir dari Antara pada Jumat (11/9), berdasarkan survei Institut Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial, rata-rata jumlah anak yang diinginkan adalah 1,30 bagi responden laki-laki dan 1,36 bagi responden perempuan. Kedua angka tersebut merupakan rekor terendah sepanjang survei.
Di kalangan pria, sebanyak 33,0 persen menyatakan tidak ingin memiliki anak, naik 9,8 poin persentase dibandingkan survei sebelumnya pada 2021. Sementara, angka untuk perempuan naik 8,8 poin menjadi 32,4 persen.
Salah satu pejabat institut mengatakan gaya hidup dan nilai-nilai yang semakin beragam, serta kekhawatiran finansial, kemungkinan berpengaruh pada penurunan keinginan kaum muda untuk memiliki anak.
Institut tersebut telah melakukan survei tren kelahiran dan pernikahan hampir setiap lima tahun sekali sejak 1940 dan survei terbaru ini dilakukan per Juni 2025.
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