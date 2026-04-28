7 Kebiasaan yang Tidak Pernah Ditinggalkan oleh Orang Jepang yang Hidup Hingga Usia 95

JawaPos.com - Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Di berbagai wilayah seperti Okinawa, tidak jarang ditemukan orang-orang yang tetap aktif, sehat, dan bahagia bahkan setelah melewati usia 95 tahun. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan genetik, melainkan hasil dari pola hidup dan kebiasaan mental yang konsisten dijaga selama puluhan tahun.



Dari sudut pandang psikologi, ada sejumlah kebiasaan yang hampir selalu ditemukan pada para lansia panjang umur di Jepang. Menariknya, kebiasaan ini bukan sesuatu yang rumit atau mahal—melainkan praktik sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan konsistensi.



Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (26/4), terdapat 7 kebiasaan yang hampir tidak pernah mereka tinggalkan:



1. Memiliki Tujuan Hidup (Ikigai)



Salah satu konsep paling terkenal dari Jepang adalah ikigai, yang berarti “alasan untuk hidup.” Orang yang hidup hingga usia sangat tua biasanya memiliki alasan kuat untuk bangun setiap pagi—entah itu merawat kebun, membantu keluarga, atau sekadar menjalani rutinitas yang mereka cintai.



Dalam psikologi, memiliki tujuan hidup terbukti dapat meningkatkan kesehatan mental, mengurangi stres, dan bahkan memperpanjang umur. Tujuan ini memberi rasa makna dan arah, yang sangat penting terutama di usia lanjut.



2. Tetap Aktif Secara Fisik (Tanpa Berlebihan)



Mereka tidak berhenti bergerak. Namun, aktivitas yang dilakukan bukan olahraga berat, melainkan gerakan ringan yang konsisten seperti berjalan kaki, berkebun, atau melakukan pekerjaan rumah.



Psikologi perilaku menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan yang rutin jauh lebih berkelanjutan dibandingkan olahraga intens yang jarang dilakukan. Aktivitas ini juga membantu menjaga fungsi kognitif dan suasana hati.



3. Menjaga Hubungan Sosial



Orang Jepang yang berumur panjang cenderung tidak hidup dalam isolasi. Mereka menjaga hubungan dengan keluarga, tetangga, dan komunitas. Di Okinawa, ada konsep moai—kelompok sosial kecil yang saling mendukung sepanjang hidup.



Dari perspektif psikologi sosial, koneksi manusia sangat penting untuk kesejahteraan emosional. Kesepian kronis bahkan disamakan dampaknya dengan merokok dalam hal risiko kesehatan.



4. Mengelola Stres dengan Sederhana



Alih-alih menghindari stres sepenuhnya (yang hampir mustahil), mereka memiliki cara untuk mengelolanya. Misalnya melalui meditasi, menikmati teh, berjalan santai, atau sekadar menerima keadaan.



Dalam psikologi, kemampuan regulasi emosi adalah kunci. Orang yang mampu menerima dan memproses emosi negatif dengan baik cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih stabil.



5. Pola Makan Sadar (Mindful Eating)



Mereka tidak makan berlebihan. Prinsip seperti hara hachi bu (makan hingga 80% kenyang) membantu mereka menjaga keseimbangan tubuh.



Dari sudut pandang psikologi, mindful eating membantu seseorang lebih peka terhadap sinyal tubuh, mengurangi impuls makan berlebihan, dan meningkatkan hubungan yang sehat dengan makanan.



6. Terus Belajar dan Penasaran



Banyak lansia Jepang tetap membaca, belajar hal baru, atau mengasah keterampilan hingga usia lanjut. Rasa ingin tahu ini menjaga otak tetap aktif.



Psikologi kognitif menunjukkan bahwa stimulasi mental yang terus-menerus dapat memperlambat penurunan fungsi otak dan bahkan mengurangi risiko demensia.



7. Menjaga Sikap Positif dan Penerimaan



Mereka cenderung menerima hidup apa adanya, tanpa terlalu banyak keluhan. Sikap ini bukan berarti pasif, tetapi lebih kepada kemampuan untuk berdamai dengan keadaan.



Dalam psikologi positif, sikap penerimaan (acceptance) dan rasa syukur berkaitan erat dengan kebahagiaan jangka panjang. Orang yang tidak terus-menerus melawan realitas cenderung lebih tenang dan sehat secara mental.



Kesimpulan



Rahasia panjang umur orang Jepang bukanlah satu kebiasaan ajaib, melainkan kombinasi dari pola hidup sederhana yang dilakukan secara konsisten—baik secara fisik maupun mental. Dari memiliki tujuan hidup hingga menjaga hubungan sosial, semuanya berakar pada keseimbangan antara tubuh dan pikiran.