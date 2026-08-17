Iran Ejek Trump, Sembunyi di Truk Makanan Saat Kabur dari Rudal

Presiden AS Donald Trump. (AP Photo)
JawaPos.com - Iran menjadikan operasi pengamanan rahasia Donald Trump saat meninggalkan Turki baru-baru ini sebagai bahan ejekan.
Presiden Amerika Serikat itu disebut harus disembunyikan di dalam truk makanan ketika dipindahkan dari Air Force One ke pesawat yang lebih kecil setelah muncul ancaman serangan rudal dari Teheran.
Media pemerintah Iran menggambarkan insiden tersebut sebagai 'skandal' baru bagi Trump sekaligus simbol ketakutan Washington terhadap kemampuan militer Iran.
Peristiwa itu terjadi pada 8 Juli lalu, ketika Trump meninggalkan Ankara setelah menghadiri pertemuan NATO.
Menurut laporan yang beredar, aparat keamanan AS mendapat informasi mengenai ancaman kredibel bahwa pesawat kepresidenan dapat menjadi sasaran rudal yang ditembakkan dari bahu.
Situasi tersebut membuat tim keamanan mengambil langkah tak biasa. Trump secara diam-diam dipindahkan dari Air Force One ke pesawat pemerintah C-32A yang berukuran lebih kecil.
Sementara itu, Air Force One tetap meninggalkan lokasi secara terpisah dengan membawa sejumlah pejabat pemerintahan, staf, serta wartawan.
Media pemerintah Iran kemudian menggunakan operasi tersebut untuk menyerang citra Trump.
Seorang presenter televisi pemerintah Iran menyebut insiden itu sebagai skandal baru yang mempermalukan presiden AS.
Bagi Tehran, pemindahan Trump secara diam-diam menunjukkan bahwa ancaman keamanan terhadap presiden AS cukup serius hingga membutuhkan operasi khusus.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi