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Rian Alfianto
Selasa, 18 Agustus 2026 | 06.31 WIB

Iran Ejek Trump, Sembunyi di Truk Makanan Saat Kabur dari Rudal

Presiden AS Donald Trump. (AP Photo) - Image

Presiden AS Donald Trump. (AP Photo)

JawaPos.com - Iran menjadikan operasi pengamanan rahasia Donald Trump saat meninggalkan Turki baru-baru ini sebagai bahan ejekan. 

Presiden Amerika Serikat itu disebut harus disembunyikan di dalam truk makanan ketika dipindahkan dari Air Force One ke pesawat yang lebih kecil setelah muncul ancaman serangan rudal dari Teheran.

Media pemerintah Iran menggambarkan insiden tersebut sebagai 'skandal' baru bagi Trump sekaligus simbol ketakutan Washington terhadap kemampuan militer Iran.

Peristiwa itu terjadi pada 8 Juli lalu, ketika Trump meninggalkan Ankara setelah menghadiri pertemuan NATO.

Menurut laporan yang beredar, aparat keamanan AS mendapat informasi mengenai ancaman kredibel bahwa pesawat kepresidenan dapat menjadi sasaran rudal yang ditembakkan dari bahu.

Situasi tersebut membuat tim keamanan mengambil langkah tak biasa. Trump secara diam-diam dipindahkan dari Air Force One ke pesawat pemerintah C-32A yang berukuran lebih kecil.

Sementara itu, Air Force One tetap meninggalkan lokasi secara terpisah dengan membawa sejumlah pejabat pemerintahan, staf, serta wartawan.

Iran Soroti Trump yang Dipindahkan Secara Rahasia

Media pemerintah Iran kemudian menggunakan operasi tersebut untuk menyerang citra Trump.

Seorang presenter televisi pemerintah Iran menyebut insiden itu sebagai skandal baru yang mempermalukan presiden AS.

Bagi Tehran, pemindahan Trump secara diam-diam menunjukkan bahwa ancaman keamanan terhadap presiden AS cukup serius hingga membutuhkan operasi khusus.

Editor: Bayu Putra
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