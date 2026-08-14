Iran Tantang Klaim Trump, Selat Hormuz Tetap di Bawah Kendali Teheran

JawaPos.com - Iran dengan tegas membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Washington telah menguasai penuh Selat Hormuz.

Teheran menegaskan jalur strategis tersebut masih berada di bawah kendali dan pengelolaan Iran, bahkan kapal yang hendak melintas disebut harus mendapat izin dari pihak Iran.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa perselisihan mengenai Selat Hormuz belum berakhir, meski sebelumnya terdapat kesepakatan untuk memulihkan kebebasan navigasi di kawasan Teluk.

Bagi dunia, sengketa ini penting karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama perdagangan energi global.

Komandan organisasi paramiliter Basij, Hojjatoleslam Hossein Taeb, mengatakan Iran masih memiliki kendali atas jalur pelayaran tersebut.

"Hari ini Anda melihat bahwa Selat Hormuz berada di bawah manajemen dan kendali Republik Islam, dan negara kita terus berada di jalurnya dalam keamanan penuh," kata Taeb dalam pernyataan yang dikutip kantor berita semi-resmi Iran, Fars, Kamis (13/8).

"Orang Amerika melihat kekuatan revolusi Islam," lanjutnya.

Pernyataan Taeb muncul sehari setelah Trump menyatakan melalui platform Truth Social bahwa Amerika Serikat telah memiliki 'total control' atas Selat Hormuz.