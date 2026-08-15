Trump Akan Jadikan Selat Hormuz Wilayah AS, Iran Tegaskan Masih di Bawah Kendalinya

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai "wilayah" Amerika Serikat, di tengah meningkatnya tekanan terhadap Iran dan perang kedua negara yang telah berlangsung hampir enam bulan.

Seperti dilansir Kyodo, Sabtu (15/8), Trump menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya di sebuah akademi kepolisian di negara bagian New York pada Jumat.

"Setelah kita selesai mengalahkan Iran, yang sedang dikalahkan dengan sangat buruk, sebentar lagi saya akan mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat," kata Trump.

Trump menyampaikan pernyataan tersebut ketika mengklaim Amerika Serikat masih menguasai jalur pelayaran strategis itu melalui blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Ia menyebut blokade tersebut "tak terbendung" dan sebagai "tembok baja". Trump juga meminta pendukungnya menerima kenaikan harga bensin untuk sementara waktu akibat perang demi mencegah Iran memiliki senjata nuklir.

"Anda hanya perlu mengingat bahwa apa yang kita lakukan adalah pelayanan besar bagi dunia," ujarnya.

Perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang dimulai pada akhir Februari, serta penutupan efektif Selat Hormuz oleh Teheran setelahnya, telah mendorong kenaikan harga minyak dan komoditas lainnya di seluruh dunia.

Iran berulang kali menyatakan tidak akan membuka kembali selat tersebut selama blokade angkatan laut Amerika Serikat belum dicabut.

Selat Hormuz merupakan jalur perairan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi jalur penting bagi perdagangan energi global.