45 Drone MQ-9 Reaper AS Hilang, Perang Iran Berhasil Tekan Kekuatan Trump

Ilustrasi Drone MQ-9 Reaper. (GENERAL ATOMICS AERONAUTICAL).
JawaPos.com - Washington menghadapi tekanan baru dalam perang dengan Iran setelah sedikitnya 45 drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat dilaporkan hilang,
setara sekitar seperempat armada yang dimiliki militer AS.
Kerugian ini bukan hanya bernilai lebih dari USD 1,3 miliar, tetapi juga mempersempit kemampuan AS melakukan pengintaian dan serangan di tengah menipisnya persediaan rudal.
Tiga pejabat AS yang mengetahui persoalan tersebut mengonfirmasi jumgkonfirmasi gan itu. Jika dibandingkan dengan sekitar 185 MQ-9 Reaper yang dioperasikan Angkatan Udara dan Korps Marinir AS, angka tersebut menunjukkan besarnya tekanan yang dihadapi Washington setelah hampir enam bulan perang.
Dilansir dari EA World View, MQ-9 Reaper merupakan drone bersenjata yang digunakan untuk misi pengawasan, pengumpulan informasi dan serangan terhadap sasaran tertentu. Harga satu unitnya berkisar USD 30 juta hingga USD 50 juta, tergantung sensor dan persenjataan yang dibawanya.
Dengan sedikitnya 45 unit hilang, nilai perangkat yang lenyap secara teoritis dapat mencapai lebih dari USD 1,3 miliar.
Salah satu penyebabnya berkaitan dengan karakteristik MQ-9 Reaper itu sendiri. Drone ini dapat bertahan lama di udara dan efektif untuk misi pengintaian, tetapi terbang relatif lambat dan kerap beroperasi pada ketinggian rendah.
Kondisi tersebut membuatnya lebih rentan terhadap sistem pertahanan dan serangan dari Iran maupun kelompok bersenjata yang beroperasi di kawasan.
MQ-9 diketahui digunakan untuk mengawasi wilayah sekitar Selat Hormuz, jalur strategis yang berada di bawah tekanan konflik dengan Iran. Drone-drone AS juga menghadapi ancaman dari kelompok Houthi di Yaman dan milisi yang didukung Teheran di Irak.
Seorang pejabat AS lainnya mengatakan sebagian MQ-9 bahkan jatuh setelah hubungan komunikasi antara drone dan operatornya terputus.
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Jawa Pos
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