Iran Tawarkan Rp 5 Miliar untuk Tangkap atau Bunuh Tentara AS, Perempuan Dijanjikan Hadiah Dua Kali

JawaPos.com - Iran menawarkan hadiah hingga 5 miliar toman atau sekitar USD 30.000 bagi siapa pun yang membunuh atau menangkap tentara Amerika Serikat (AS) dan menyerahkannya kepada militer Iran. Hadiah itu bahkan dijanjikan dua kali lipat bagi perempuan Iran yang melakukan aksi tersebut.

Tawaran tersebut disampaikan Kepala Angkatan Darat Iran, Amir Hatami, di tengah perang Iran-AS yang masih berlangsung. Hatami mengatakan militer Iran menerima banyak permintaan agar hadiah bagi tentara AS diberlakukan.

“Siapa pun yang membunuh atau menangkap dan menyerahkan personel militer Amerika yang menyerang akan menerima hadiah senilai USD 30.000 atau 5 miliar toman dari Angkatan Darat Republik Islam Iran,” kata Hatami kepada IRNA.

Ia kemudian memberikan insentif lebih besar kepada perempuan Iran.

“Perempuan Iran yang berani melakukan tindakan tersebut akan menerima hadiah dua kali lipat,” lanjut Hatami.

Meski demikian, pernyataan tersebut segera menimbulkan pertanyaan mengenai lokasi target. Hatami tidak menjelaskan kapan atau di mana warga Iran dapat menangkap ataupun menyerang tentara AS yang menjadi sasaran hadiah.

Terlebih, pasukan darat AS tidak diketahui dikerahkan di wilayah Iran. Seluruh 18 personel militer AS yang dilaporkan tewas sejak perang dimulai pada 28 Februari disebut meninggal di luar Iran, antara lain dalam serangan udara dan insiden yang melibatkan amunisi.

Terakhir kali seorang tentara AS berada di wilayah Iran terjadi pada April, ketika sebuah jet tempur F-15E jatuh. Insiden itu kemudian memicu operasi penyelamatan cepat terhadap pilot dan spesialis persenjataan pesawat tersebut.