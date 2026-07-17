Militer Iran Serang Pangkalan AS di Bahrain dengan Drone Arash

JawaPos.com - Militer Iran mengumumkan telah melancarkan serangan menggunakan drone Arash terhadap lokasi penempatan helikopter militer Amerika Serikat dan pesawat patroli maritim P-8 di Pangkalan Udara Sakhir, Bahrain.

“Angkatan Darat Iran melancarkan serangan menggunakan drone Arash terhadap lokasi penempatan helikopter Angkatan Darat AS dan pesawat P-8 di Pangkalan Udara Sakhir, Bahrain,” kata RIA Novosti pada Jumat, mengutip laporan penyiaran negara Iran, IRIB.

Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman pada malam 18 Juni yang bertujuan mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari.

Namun, sejak 8 Juli, militer AS telah melancarkan beberapa serangan terhadap Iran. Komando Pusat Amerika Serikat (US Central Command/CENTCOM) menyatakan serangan tersebut merupakan respons atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.

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Sebagai balasan, militer Iran melancarkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di sejumlah negara di Timur Tengah.