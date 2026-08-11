Mojtaba Khamenei Rombak Militer Iran, 2 Jenderal Kawakan Pegang Kendali Perang

JawaPos.com - Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei merombak pucuk kepemimpinan militer dengan menunjuk Ali Abdollahi sebagai kepala staf angkatan bersenjata dan Ahmad Vahidi sebagai panglima Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Pergantian ini menjadi langkah besar pertama Mojtaba dalam menata struktur keamanan Iran sejak menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei.

Penunjukan tersebut diumumkan melalui pernyataan di situs resmi Mojtaba Khamenei pada Senin (10/8) waktu setempat. Pergantian berlangsung ketika Iran masih berada dalam perang dengan Amerika Serikat, sehingga keputusan itu berpotensi memengaruhi arah komando militer Tehran dalam menghadapi eskalasi konflik.

Dua Jenderal Baru di Puncak Militer Iran Ali Abdollahi dipercaya mengisi posisi kepala staf angkatan bersenjata Iran. Sebelumnya, ia memimpin Khatam al-Anbiya Central Headquarters, pusat komando gabungan yang bertugas mengoordinasikan operasi berbagai unsur militer Iran.

Abdollahi juga dikenal mengeluarkan pernyataan keras selama konflik berlangsung. Awal bulan ini, ia memperingatkan negara-negara di kawasan agar tidak membantu Amerika Serikat dalam menghadapi Iran.

Ia mengatakan negara mana pun yang bertindak sebagai 'perisai defensif' bagi AS akan 'engulfed by the flames of war' atau dilanda kobaran api perang.

Sementara itu, Ahmad Vahidi ditunjuk sebagai panglima IRGC dengan pangkat mayor jenderal. Demikian dilansir dari News18.

Vahidi bukanlah sosok baru dalam lingkaran keamanan Iran. Pengalamannya di struktur keamanan dan militer membuat penunjukan tersebut menempatkannya pada salah satu posisi paling strategis dalam menghadapi situasi perang saat ini.