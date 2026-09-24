Militer Iran Janji Balas Pihak Penyerang Usai Pidato Pezeshkian di PBB

JawaPos.com - Militer Iran menegaskan akan terus melakukan pembalasan terhadap pihak yang dianggap menyerang negaranya.

Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdollahi usai Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB.

Abdollahi menyebut pidato tersebut sebagai suara rakyat Iran, sekaligus memperingatkan bahwa negara yang mengancam wilayah Iran tidak akan merasa aman.

Pernyataan Abdollahi disampaikan melalui unggahan di X setelah Pezeshkian berpidato dalam Sidang Umum PBB, Rabu (23/9).

Ia menilai pernyataan presiden Iran di hadapan dunia internasional telah menyampaikan sikap tegas Teheran di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat.

“Pernyataan yang disampaikan Presiden Republik Islam Iran di Sidang Umum PBB menjadi suara yang menggema dari bangsa Iran yang bangga dan mendapat ilham ilahi. Melalui pernyataan Dr. Pezeshkian, dan di hadapan mata dunia, rakyat kami yang mulia telah memberikan tamparan kepada Presiden Amerika Serikat yang kriminal,” kata Abdollahi, seperti dikutip Tasnim.

Ia kemudian mengeluarkan peringatan yang lebih keras terkait respons militer Iran atas pidato tersebut.

“Angkatan Bersenjata (Republik Islam Iran), berdiri bersama rakyat dan presiden yang terhormat, menyatakan bahwa pembalasan atas darah Imam kami yang gugur dan anak-anak Minab akan terus berlanjut, dan selama perairan, daratan, serta langit Iran berada di bawah ancaman, tidak ada negara agresor—maupun pendukung agresor tersebut—yang akan menikmati keamanan,” lanjutnya.

Pezeshkian: Iran Tak Bisa Dipaksa Menyerah Pernyataan tersebut muncul sehari setelah Pezeshkian menggunakan podium PBB untuk menegaskan bahwa Iran tidak dapat dipaksa menyerah melalui tekanan militer.

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