Drone Iran Terus Bidik Aset Militer AS di Negara Teluk, Pangkalan Kuwait hingga Yordania jadi Sasaran

ILUSTRASI. Drone Iran. (ISNA)

JawaPos.com - Iran terus memperluas serangan terhadap aset-aset militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Teluk. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan telah melancarkan serangan gabungan rudal dan drone ke Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait pada Kamis (16/7), sekaligus mengisyaratkan operasi militer akan meluas jika Washington tidak menghentikan serangannya terhadap Teheran.

Menurut media pemerintah Iran, serangan tersebut menyasar lokasi yang diklaim menjadi tempat berkumpulnya personel militer AS di pangkalan tersebut. Selain itu, IRGC juga mengaku menargetkan sistem radar peringatan dini milik pangkalan dalam operasi gabungan rudal dan drone.

Pernyataan itu menandai meningkatnya eskalasi konflik setelah Iran sebelumnya memperingatkan akan membalas setiap serangan AS terhadap wilayahnya.

Seorang juru bicara militer Iran pada Kamis pagi mengatakan bahwa cakupan konflik akan diperluas apabila Amerika Serikat tetap melanjutkan operasi militernya terhadap Iran. Meski demikian, ia menegaskan Teheran tidak memiliki masalah dengan negara-negara Islam lain di kawasan.

"Konflik akan meluas ke wilayah-wilayah baru jika Amerika Serikat terus melakukan serangan terhadap Iran," kata juru bicara militer Iran dikutip dari Jerusalem Post.

Ancaman tersebut diperkuat oleh pernyataan juru bicara Markas Khatam al-Anbiya yang menegaskan Iran siap menyerang seluruh infrastruktur milik AS di kawasan apabila Presiden AS Donald Trump merealisasikan ancamannya untuk menghancurkan infrastruktur Iran.

"Harus ditegaskan kembali bahwa dalam keadaan apa pun dan dengan cara apa pun kami tidak akan mengizinkan Amerika Serikat, sebagai negara asing dari luar kawasan, ikut campur di Selat Hormuz. Itu adalah garis merah Iran yang tidak dapat diganggu gugat," ujar juru bicara tersebut kepada media Fars.