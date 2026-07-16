Kejam! AS Serang Iran di Dekat RS Kanker Anak: Pasien Sedang Kemo Berhamburan Selamatkan Diri

JawaPos.com - Serangan udara Amerika Serikat (AS) di wilayah barat daya Iran memicu kepanikan di sebuah rumah sakit kanker anak. Sebanyak 211 pasien, termasuk anak-anak yang sedang menjalani kemoterapi, terpaksa dievakuasi setelah ledakan terjadi di sekitar Rumah Sakit Shahid Baghaei di Kota Ahvaz, Provinsi Khuzestan.

Meski tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, serangan yang menghantam area di sekitar rumah sakit membuat layanan medis di fasilitas tersebut dihentikan sementara. Para pasien dievakuasi ke rumah sakit lain demi menjaga keselamatan mereka.

Seorang staf rumah sakit menggambarkan suasana mencekam saat ledakan terjadi.

"Sebagian orang menggendong anak-anak mereka, sebagian masih membawa infus di tangan, dan sebagian lagi berada di kursi roda. Semua orang berlarian keluar," ujar staf tersebut kepada Al Jazeera.

Kondisi itu menunjukkan kepanikan yang dialami pasien, keluarga, serta tenaga medis ketika gelombang kejut dari ledakan mengguncang kawasan rumah sakit.

RS Kanker Dievakuasi, Ratusan Pasien Dipindahkan Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan bahwa Rumah Sakit Shahid Baghaei untuk sementara tidak lagi beroperasi setelah serangan udara AS terjadi di sekitar fasilitas tersebut.

Menurut IRNA, keputusan mengevakuasi seluruh pasien dilakukan sebagai langkah darurat untuk melindungi nyawa mereka.

"Evakuasi dilakukan untuk melindungi keselamatan pasien," tulis IRNA.

Sebanyak 211 pasien, termasuk anak-anak penderita kanker yang sedang menjalani perawatan intensif seperti kemoterapi, dipindahkan ke sejumlah fasilitas kesehatan lain di wilayah tersebut.