Meta Yakin ‘Social Learning’ Jadi Jawaban Atas Masalah Privasi Kacamata Pintar 

Andrew Bosworth, Chief Technology Officer (CTO) Meta, berbicara kepada media mengenai kacamata pintar terbaru Meta tanpa merek Ray-Ban / Foto: (Gizmodo)
JawaPos.com — Pergeseran strategi Meta di ranah perangkat wearable kini memasuki fase yang lebih sensitif, ketika perusahaan itu semakin agresif mendorong kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan sebagai kandidat utama pengganti sebagian fungsi ponsel.
Di balik dorongan tersebut, muncul ketegangan yang tidak sederhana: semakin dekat perangkat ini dengan tubuh pengguna, semakin kabur pula batas antara kenyamanan teknologi dan ruang privasi publik yang dapat terekam tanpa henti.
Meta memperkenalkan sejumlah model kacamata pintar terbaru yang tidak menunjukkan lompatan besar dari sisi perangkat keras, namun menandai perubahan pendekatan pada level positioning produk.
Salah satu langkah yang paling menonjol adalah keputusan untuk tidak lagi menonjolkan merek Ray-Ban dalam lini kacamata pintar, yang sebelumnya menjadi elemen penting dalam membangun daya tarik dan penerimaan konsumen.
Baca Juga:Mark Zuckerberg Masuk ke Tren Pasar Prediksi, Meta Kembangkan Aplikasi Eksperimental ‘Arena’
Melansir Gizmodo, Jumat (26/6/2026), langkah tersebut tidak dipahami sebagai sekadar penyegaran merek, melainkan perubahan yang memiliki bobot strategis. Dalam laporan tersebut disebutkan, “Meta resmi memiliki beberapa pasangan kacamata pintar baru untuk dipilih, dan meskipun tidak revolusioner dalam fitur atau perangkat keras, mereka mengambil satu keputusan berani: mereka menghapus merek Ray-Ban.”
Di balik perubahan identitas produk tersebut, isu privasi justru menjadi sorotan utama. Meta sendiri selama ini tidak lepas dari kritik terkait pengelolaan data pengguna, mulai dari wacana penggunaan teknologi pengenalan wajah hingga kekhawatiran atas rekaman visual yang dapat menangkap informasi sensitif tanpa kendali penuh dari pihak di sekitar pengguna. Hal ini menjadikan kacamata pintar sebagai salah satu kategori perangkat yang paling sensitif dalam ekosistem teknologi saat ini.
Wakil Presiden Teknologi Meta, Andrew Bosworth, menanggapi kekhawatiran tersebut dengan menekankan bahwa penerimaan publik terhadap teknologi baru akan terbentuk melalui proses sosial. Dia mengatakan, “Saya masih ingat ketika dulu ada kontroversi soal ponsel yang punya kamera. Itu bahkan terjadi sebelum era smartphone seperti sekarang.”
Bosworth menambahkan, “Jadi, ada proses pembelajaran sosial yang harus terjadi. Kacamata ini sangat populer, tampaknya memiliki daya tarik luas, dan orang-orang menggunakannya dengan baik dalam aktivitas sehari-hari… kami berusaha sangat terbuka tentang apa yang bisa dilakukan perangkat ini, dan memastikan bukan hanya pengguna, tetapi juga orang di sekitar mereka merasa nyaman.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan pendekatan Meta yang bertumpu pada gagasan “social learning”, yakni keyakinan bahwa norma sosial akan menyesuaikan diri terhadap kehadiran teknologi baru, termasuk perangkat kacamata pintar yang memiliki kemampuan merekam secara langsung dari wajah pengguna.
Namun, pendekatan ini tidak lepas dari kritik jika dibandingkan dengan sejarah produk serupa. Google Glass, misalnya, pernah mengalami penolakan sosial yang kuat karena dianggap melanggar batas privasi, meskipun secara teknologi dinilai lebih awal dalam memperkenalkan konsep kacamata pintar.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan