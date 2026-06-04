Bocoran Terbaru: Kacamata Pintar Apple Baru Hadir 2027, Apa Penyebabnya?

JawaPos.com - Menurut laporan terbaru dari jurnalis Bloomberg, Mark Gurman, kehadiran kacamata pintar Apple tampaknya masih memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.

Seperti dilansir dari Engadget, dalam buletin Power On, Gurman mengungkapkan bahwa perangkat berkode N50 itu kini diproyeksikan meluncur pada penghujung 2027.

Jadwal tersebut mundur dari prediksi sebelumnya yang menyebut Apple akan memperkenalkannya pada akhir 2026 sebelum mulai dipasarkan pada awal 2027.

Jika target peluncuran benar-benar bergeser ke akhir 2027, maka konsumen kemungkinan baru bisa membeli kacamata pintar tersebut secara luas pada 2028.

Meski demikian, Apple disebut tengah menyiapkan strategi untuk membedakan produknya dari para pesaing dengan menghadirkan empat pilihan desain serta warna yang khas.

Di sisi lain, penundaan ini juga memberi waktu bagi Apple untuk menyempurnakan integrasi Siri generasi baru yang didukung Apple Intelligence, yang diperkirakan mulai tersedia pada tahun ini.

Kabar mundurnya jadwal peluncuran tersebut berpotensi menguntungkan Meta, yang sudah lebih dulu memperkuat posisinya di pasar kacamata pintar. Tahun lalu, perusahaan itu merilis generasi kedua Ray-Ban Meta AI dengan peningkatan daya tahan baterai dan harga yang lebih tinggi.