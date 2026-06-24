Tepis Tuduhan Lakukan Genosida di Gaza, Israel  Sebut Laporan PBB Tak Objektif 

JawaPos.com - Israel menolak tuduhan genosida yang dilontarkan Komisi Penyelidikan Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait operasi militernya di Jalur Gaza.

Pemerintah negeri Zionis itu menyebut laporan terbaru komisi tersebut tidak objektif dan mengabaikan konteks serangan Hamas yang memicu perang pada Oktober 2023.

Penolakan itu muncul setelah Komisi Penyelidikan Independen PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki dan Israel menyatakan memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa anak-anak Palestina menjadi sasaran dalam operasi militer Israel di Gaza.

Diberitakan sebelumnya, komisi PBB bahkan menilai tindakan tersebut dapat masuk dalam kategori genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Kementerian Luar Negeri Israel mengecam laporan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya sistematis untuk mendiskreditkan negara Yahudi itu.

"Ini benar-benar menghapus anak-anak Israel yang dibunuh, diculik, dan menjadi sasaran Hamas secara brutal, sambil mengabaikan penggunaan sinis anak-anak Palestina oleh Hamas sebagai perisai manusia dan pion perang," papar pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Israel.