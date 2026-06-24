Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 25 Juni 2026 | 00.36 WIB

PBB Sebut Israel Sengaja Menargetkan Anak-anak, Sebut Ada Indikasi Genosida di Gaza

Tentara Israel siksa bayi berusia 18 bulan dari Jalur Gaza, Palestina. (Platform X)

JawaPos.com - Komisi penyelidikan independen yang dibentuk Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Israel secara sengaja menargetkan anak-anak Palestina dalam operasi militernya di Jalur Gaza.

Dalam laporan terbaru yang dirilis di laman resminya, komisi menyatakan tindakan tersebut berpotensi masuk dalam kategori genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Laporan itu menjadi salah satu tuduhan paling serius yang pernah dilontarkan terhadap Israel sejak perang Gaza pecah setelah serangan Hamas ke wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Komisi menyebut terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa otoritas dan pasukan keamanan Israel telah "secara sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan kematian serta penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap ratusan ribu anak Palestina".

Menurut temuan tersebut, serangan terhadap anak-anak Palestina tidak berhenti meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah diberlakukan pada Oktober 2025.

Ketua komisi, Srinivasan Muralidhar, mengatakan skala dan pola operasi militer Israel menunjukkan dampak yang sangat besar terhadap generasi muda Palestina.

"Bahkan setelah gencatan senjata Oktober 2025, anak-anak terus terbunuh dan terluka parah, dengan terus diabaikan oleh Israel terhadap gencatan senjata dan perlindungan yang terutang kepada anak-anak Palestina di bawah hukum internasional," kata Muralidhar.

Ia menambahkan bahwa perlindungan anak-anak Palestina tidak dapat dipisahkan dari hak bangsa Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
ICRC: Ribuan Jenazah Warga Palestina Korban Perang di Gaza yang Tertimbun Reruntuhan Berisiko Tak Teridentifikasi - Image
Internasional

ICRC: Ribuan Jenazah Warga Palestina Korban Perang di Gaza yang Tertimbun Reruntuhan Berisiko Tak Teridentifikasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 20.25 WIB

Investigasi Ungkap Israel Perluas Kendali Militer di Gaza, Lebanon, dan Suriah - Image
Internasional

Investigasi Ungkap Israel Perluas Kendali Militer di Gaza, Lebanon, dan Suriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 02.29 WIB

Terlalu Keji, Rekaman Video Perlihatkan Detik-detik Tentara Zionis Israel Tembak Mati Bayi Berusia 7 Bulan - Image
Internasional

Terlalu Keji, Rekaman Video Perlihatkan Detik-detik Tentara Zionis Israel Tembak Mati Bayi Berusia 7 Bulan

Kamis, 11 Juni 2026 | 17.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J - Image
1

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

6

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

9

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

10

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore