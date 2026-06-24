PBB Sebut Israel Sengaja Menargetkan Anak-anak, Sebut Ada Indikasi Genosida di Gaza

JawaPos.com - Komisi penyelidikan independen yang dibentuk Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Israel secara sengaja menargetkan anak-anak Palestina dalam operasi militernya di Jalur Gaza.
Dalam laporan terbaru yang dirilis di laman resminya, komisi menyatakan tindakan tersebut berpotensi masuk dalam kategori genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.
Laporan itu menjadi salah satu tuduhan paling serius yang pernah dilontarkan terhadap Israel sejak perang Gaza pecah setelah serangan Hamas ke wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023.
Komisi menyebut terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa otoritas dan pasukan keamanan Israel telah "secara sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan kematian serta penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap ratusan ribu anak Palestina".
Menurut temuan tersebut, serangan terhadap anak-anak Palestina tidak berhenti meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah diberlakukan pada Oktober 2025.
Ketua komisi, Srinivasan Muralidhar, mengatakan skala dan pola operasi militer Israel menunjukkan dampak yang sangat besar terhadap generasi muda Palestina.
"Bahkan setelah gencatan senjata Oktober 2025, anak-anak terus terbunuh dan terluka parah, dengan terus diabaikan oleh Israel terhadap gencatan senjata dan perlindungan yang terutang kepada anak-anak Palestina di bawah hukum internasional," kata Muralidhar.
Ia menambahkan bahwa perlindungan anak-anak Palestina tidak dapat dipisahkan dari hak bangsa Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.
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