Iran Pegang Kendali Selat Hormuz Pasca-Negosiasi dengan AS, Ghalibaf: Tak Akan Kembali Seperti Sebelum Perang

JawaPos.com - Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang dan akan dikelola oleh Republik Islam Iran sesuai hukum internasional.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala negosiator Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, setelah putaran pertama pembicaraan Iran dan Amerika Serikat di Burgenstock, Swiss, berakhir pada Senin (22/6).

Pernyataan tersebut menjadi salah satu sinyal paling kuat dari Teheran setelah kedua negara memulai proses diplomatik baru yang bertujuan mengakhiri konflik di Timur Tengah.

Selain membahas keamanan Selat Hormuz, perundingan juga menyentuh isu Lebanon, keringanan sanksi minyak Iran, hingga pencairan dana Iran yang selama ini dibekukan.

“Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang dan akan dikelola oleh Republik Islam Iran, sesuai dengan hukum internasional,” kata Ghalibaf seperti dikutip kantor berita negara IRNA.

Menurut Ghalibaf, pertemuan di Swiss menghasilkan sejumlah kemajuan penting yang dapat menjadi fondasi bagi kesepakatan yang lebih luas antara Washington dan Teheran.

“Menurut saya, perjalanan ini menghasilkan pencapaian yang baik, terutama terkait pembahasan mengenai Selat Hormuz, diskusi mengenai Lebanon, persoalan keringanan ekspor minyak, dan masalah pencairan dana yang dibekukan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses negosiasi masih berada pada tahap awal dan memerlukan pembahasan lanjutan dalam beberapa pekan ke depan.