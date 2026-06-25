Pilot AS Mengaku Lihat Drone Iran Berbentuk 'Ubur-Ubur' Sebelum Jet F-15 Ditembak Jatuh, Intelijen Geger

JawaPos.com - Seorang pilot jet tempur F-15 Amerika Serikat (AS) mengaku menyaksikan pemandangan tak biasa sesaat sebelum pesawatnya ditembak jatuh di wilayah Iran pada April lalu.

Dalam kesaksiannya kepada pejabat intelijen AS setelah berhasil diselamatkan, pilot tersebut mengaku melihat sekumpulan drone Iran yang bergerak serempak membentuk pola menyerupai ubur-ubur di udara.

Laporan yang sebelumnya belum pernah terungkap ini langsung memicu perdebatan di kalangan intelijen Amerika Serikat. Jika pengamatan tersebut akurat, maka Iran diduga telah mengembangkan kemampuan drone canggih yang belum pernah terdeteksi sebelumnya oleh badan intelijen AS.

Menurut empat sumber yang mengetahui proses debriefing pilot tersebut, formasi drone yang dilihat tidak bergerak secara terpisah seperti drone pada umumnya. Sebaliknya, sejumlah drone tampak saling terhubung dan bergerak sebagai satu kesatuan.

"Beberapa drone saling terhubung dan bergerak sebagai satu dengan drone yang lebih kecil di bawah drone yang lebih besar seperti kaki," kata salah satu sumber yang mengetahui kesaksian sang pilot kepada CNN.

Sumber yang sama bahkan menggambarkan pemandangan itu sebagai 'Real alien sh*t'.

Sumber lain menyebut pilot F-15 tersebut menggambarkan situasi di udara sebagai 'minefield of drones' atau ladang ranjau drone yang memenuhi langit.

Apakah Drone Itu Berperan Menjatuhkan Jet Tempur AS? Hingga kini penyebab pasti jatuhnya F-15 masih dalam penyelidikan. Namun laporan awal menyebut ada kemungkinan formasi drone tersebut berkontribusi dalam membantu Iran menjatuhkan pesawat tempur Amerika.