Pilot AS Mengaku Lihat Drone Iran Berbentuk 'Ubur-Ubur' Sebelum Jet F-15 Ditembak Jatuh, Intelijen Geger

Ilustrasi drone Iran. (ISNA).
JawaPos.com - Seorang pilot jet tempur F-15 Amerika Serikat (AS) mengaku menyaksikan pemandangan tak biasa sesaat sebelum pesawatnya ditembak jatuh di wilayah Iran pada April lalu.
Dalam kesaksiannya kepada pejabat intelijen AS setelah berhasil diselamatkan, pilot tersebut mengaku melihat sekumpulan drone Iran yang bergerak serempak membentuk pola menyerupai ubur-ubur di udara.
Laporan yang sebelumnya belum pernah terungkap ini langsung memicu perdebatan di kalangan intelijen Amerika Serikat. Jika pengamatan tersebut akurat, maka Iran diduga telah mengembangkan kemampuan drone canggih yang belum pernah terdeteksi sebelumnya oleh badan intelijen AS.
Menurut empat sumber yang mengetahui proses debriefing pilot tersebut, formasi drone yang dilihat tidak bergerak secara terpisah seperti drone pada umumnya. Sebaliknya, sejumlah drone tampak saling terhubung dan bergerak sebagai satu kesatuan.
Baca Juga:OJK Bisa Blokir Konten hingga Akun Influencer Finansial yang Sesatkan Publik, Gandeng Komdigi
"Beberapa drone saling terhubung dan bergerak sebagai satu dengan drone yang lebih kecil di bawah drone yang lebih besar seperti kaki," kata salah satu sumber yang mengetahui kesaksian sang pilot kepada CNN.
Sumber yang sama bahkan menggambarkan pemandangan itu sebagai 'Real alien sh*t'.
Sumber lain menyebut pilot F-15 tersebut menggambarkan situasi di udara sebagai 'minefield of drones' atau ladang ranjau drone yang memenuhi langit.
Hingga kini penyebab pasti jatuhnya F-15 masih dalam penyelidikan. Namun laporan awal menyebut ada kemungkinan formasi drone tersebut berkontribusi dalam membantu Iran menjatuhkan pesawat tempur Amerika.
Insiden itu menjadi salah satu momen paling serius dalam konflik Iran dan Amerika Serikat karena menandai pertama kalinya pesawat militer AS ditembak jatuh di atas wilayah Iran selama perang berlangsung.
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama