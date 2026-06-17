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Djati Waluyo
Rabu, 17 Juni 2026 | 13.50 WIB

Analisis IHSG 17 Juni 2026: Berpotensi Lanjutkan Tren Bullish, Cermati Level Support dan Resistance

Ilustrasi layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan kembali menguat pada perdagangan Rabu (17/6), setelah ditutup naik signifikan sebesar 4,12 persen ke level 6,254 pada perdagangan Senin (15/6).

Dalam analisisnya, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG sedang berada pada bagian dari wave (IV) dari wave 3 dan masih memiliki peluang untuk melanjutkan penguatannya. Adapun penguatan IHSG akan berada di area 6,476 hingga 6,577.

Meski begitu, MNC Sekuritas juga mencermati adanya potensi koreksi terhadap IHSG pada area 6,136 hingga 5,594. Adapun level support berada di 5.784 dan 5,594, sedangkan level resistance berada di 6,286 dan 6,459.

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness dan Trading Buy untuk beberapa saham pilihan. Adapun rekomendasi untuk Buy on Weakness berada pada saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) dan PT Bumi Resources Tbk. (BUMI).

MNC sekuritas memperkirakan ADRO menguat pada level 1,75 persen ke level 2,320 akibat masih adanya dominasi volume pembelian. Penguatanya, mampu berada di atas MA20. Saat ini, posisi ADRO diperkirakan sedang berada di awal wave [v] dari wave C.

Investor disarankan melakukan buy on weakness di rentang 2.240–2.300 dengan target harga 2.410 dan 2.520, serta stoploss di bawah 2.220.

MNC Sekuritas memperkirakan BUMI akan menguat signifikan sebesar 10,19 persen ke level 173, disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian, penguatannya pun mampu berada di atas MA20. Kami memperkirakan, posisi BUMI sedang berada di awal (A) dari wave [B].

Investor disarankan melakukan buy on weakness di rentang 157-170 dengan target harga 214 dan 238, serta stoploss di bawah 153.

Sedangkan untuk strategi Trading Buy, dapat digunakan untuk saham PT Sentul City Tbk (BKSL) dan saham PT Protech Mitra Perkasa Tbk. (OASA).

Editor: Sabik Aji Taufan
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