14 Poin Kesepakatan Damai AS-Iran Terungkap, dari Penghentian Perang hingga Pencabutan Sanksi

JawaPos.com - Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Iran memasuki babak baru setelah isi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani kedua negara akhirnya terungkap ke publik.

Dokumen yang sebelumnya dirahasiakan atas permintaan Teheran itu dipublikasikan Presiden Iran melalui akun X pada Kamis (18/6) dan disebut sebagai dokumen bersejarah.

Kesepakatan tersebut memuat 14 poin utama yang menjadi fondasi menuju perjanjian damai permanen antara kedua negara. Selain menghentikan konflik militer, dokumen itu juga mengatur pencabutan sanksi, pembukaan kembali jalur perdagangan, hingga penyelesaian program nuklir Iran.

Berikut 14 poin penting dalam kesepakatan awal AS-Iran yang menjadi sorotan dunia.

1. Perang Dihentikan Secara Permanen Poin pertama menjadi inti dari seluruh kesepakatan. Amerika Serikat dan Iran sepakat menghentikan seluruh operasi militer di semua front konflik, termasuk Lebanon.

Kedua pihak juga berkomitmen tidak lagi memulai perang, melakukan operasi militer, maupun mengancam menggunakan kekuatan terhadap satu sama lain. Kesepakatan final nantinya akan mempertegas penghentian perang secara permanen.

2. Saling Menghormati Kedaulatan Negara AS dan Iran sepakat menghormati

kedaulatan serta integritas wilayah masing-masing.

Mereka juga berjanji tidak akan mencampuri urusan dalam negeri pihak lain, sebuah isu yang selama puluhan tahun menjadi sumber ketegangan antara Washington dan Teheran.