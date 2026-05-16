Menlu Iran Sebut Mediasi Pakistan-AS belum Gagal, tapi Sangat Sulit

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan upaya mediasi yang dipimpin Pakistan dengan AS belum gagal, tetapi menghadapi “jalan yang sangat sulit”. Hal ini menyusul adanya ketidakpercayaan terhadap Washington dan pesan-pesan Amerika yang kontradiktif.

Araghchi mengatakan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi, meski apa yang digambarkannya sebagai gencatan senjata yang “goyah” setelah perang baru-baru ini yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran.

"Pada kenyataannya, tidak ada solusi militer untuk apa pun yang berkaitan dengan Iran," kata Araghchi kepada wartawan internasional di Kedubes Iran di New Delhi, di sela-sela pertemuan menteri luar negeri BRICS, dilansir dari Antara, Sabtu (16/5).

Araghchi menegaskan, Teheran hanya akan terlibat dalam "negosiasi nyata" jika pihak lain menunjukkan keseriusan dan mencari "kesepakatan yang adil dan seimbang."

"Kami tidak percaya pada Amerika. Ini adalah fakta, dan ini adalah hambatan utama dalam upaya diplomatik apa pun," tambahnya.

Araghchi menuduh bahwa "pesan-pesan kontradiktif" Washington juga menyebabkan masalah dalam negosiasi.

"Terkadang dalam satu hari kami menerima dua pesan berbeda," katanya.

Merujuk pada pernyataan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini, Araghchi menyatakan bahwa klaim bahwa Washington telah menolak tanggapan Iran terhadap usulan AS terkait dengan komentar yang dibuat beberapa hari sebelumnya.