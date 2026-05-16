UEA Bantah Terlibat Agresi ke Iran

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) UEA Khalifa bin Shaheen Al Marar menyatakan, pemerintahnya membantah keras tuduhan Iran yang menuding negaranya ikut terlibat dalam agresi militer. Al Marar mengatakan hal itu saat menghadiri pertemuan tingkat menteri luar negeri (menlu) negara anggota BRICS di New Delhi, India, Jumat (15/5).

"Yang Mulia menegaskan penolakan sepenuhnya UEA atas tuduhan Iran," kata Al Marar dalam pernyataan Kemlu UEA, dilansir dari Antara, Sabtu (16/5).

UEA juga menolak ancaman atau upaya apa pun untuk memengaruhi kebijakan UEA sebagai sebuah negara berdaulat.

"UEA memiliki hak kedaulatan, hukum, diplomatik, dan militer secara penuh untuk merespons ancaman, tuduhan, atau tindakan permusuhan apa pun," ujar Al Marar.

Sebelumnya, Kamis (14/5), Menlu Iran Abbas Araghchi menuding UEA terlibat langsung dalam operasi militer menyerang Iran. Saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran, Araghchi mengatakan UEA tidak mengecam agresi itu dan malah mengizinkan wilayah mereka digunakan untuk menyerang wilayah Iran.

Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran hingga memicu serangan balasan Iran ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah. Washington dan Teheran kemudian menyatakan gencatan senjata pada 7 April.