Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Sabtu, 16 Mei 2026 | 21.23 WIB

AS Ancam Lanjutkan Perang, Iran Tak Gentar, Siap Bertempur hingga Titik Darah Penghabisan

 

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Iran menegaskan tidak akan mundur menghadapi ancaman Amerika Serikat (AS) dan siap melanjutkan pertempuran hingga kemenangan penuh tercapai. Pernyataan keras itu disampaikan langsung oleh Kepala Angkatan Darat Iran Mayor Jenderal Amir Hatami, di tengah meningkatnya tensi kawasan dan ancaman lanjutan perang dari Washington.

Hatami menegaskan angkatan bersenjata Iran berada dalam kondisi siap penuh untuk menghadapi berbagai ancaman, termasuk kemungkinan eskalasi konflik dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

“Iran akan melanjutkan perjuangan hingga kemenangan penuh tercapai,” kata Hatami mengutip Dunya News.

Ia menyebut kekuatan keyakinan menjadi faktor utama yang membuat militer Iran mampu menghadapi tekanan militer negara-negara besar. Hatami bahkan menyinggung kemampuan jet tempur F-5 Iran yang sebelumnya mampu menembus wilayah pertahanan militer Amerika Serikat di Kuwait meski dijaga sistem pertahanan canggih.

Menurut dia, Iran tidak akan membiarkan ancaman asing mengganggu kedaulatan nasional maupun integritas wilayah negara tersebut.

Hatami juga memastikan seluruh kekuatan militer Iran akan digunakan untuk mempertahankan negara. Ia juga menegaskan 'misi suci' tersebut akan terus dijalankan dengan seluruh energi dan sumber daya yang dimiliki.

“Kami akan melanjutkan tugas ini hingga tetes darah terakhir,” ujarnya.

Di sisi lain, di tengah memanasnya situasi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga mengungkapkan ketidakpercayaan Teheran terhadap Amerika Serikat. Menurutnya, pesan-pesan yang saling bertentangan dari Washington justru memperumit jalur diplomasi.

Berbicara di New Delhi saat menghadiri pertemuan menteri luar negeri BRICS, Araghchi mengatakan Iran masih berupaya menjaga gencatan senjata demi memberi ruang bagi diplomasi. Namun, ia menilai ada sejumlah kekuatan yang berusaha menggagalkan proses perundingan.

Araghchi juga menepis anggapan bahwa upaya mediasi Pakistan telah gagal di tengah ketegangan regional yang terus berlangsung.

“Misi Pakistan belum gagal,” kata Araghchi kepada wartawan.

Ia menegaskan Iran tetap membuka pintu dialog, tetapi hanya jika pihak lawan menunjukkan keseriusan dan sikap adil dalam negosiasi.

“Iran tidak memiliki kepercayaan terhadap Amerika Serikat,” tegasnya.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Pulang dari Tiongkok, Donald Trump Kumat Lagi, Mau Serang Iran Jilid 2 - Image
Internasional

Pulang dari Tiongkok, Donald Trump Kumat Lagi, Mau Serang Iran Jilid 2

Sabtu, 16 Mei 2026 | 18.53 WIB

Iran: AS Eksploitasi Dukungan untuk Resolusi Selat Hormuz - Image
Internasional

Iran: AS Eksploitasi Dukungan untuk Resolusi Selat Hormuz

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17.43 WIB

Trump Meremehkan Pertahanan Iran, Intelijen AS Malah Melaporkan Teheran Masih Memilii 70 Persen Potensi Rudal - Image
Internasional

Trump Meremehkan Pertahanan Iran, Intelijen AS Malah Melaporkan Teheran Masih Memilii 70 Persen Potensi Rudal

Kamis, 14 Mei 2026 | 01.51 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore