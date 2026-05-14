Terungkap, Presiden Perancis Emmanuel Macron Disebut Pernah Ditampar Istrinya Perkara Chatting dengan Perempuan Iran

JawaPos.com - Sebuah buku baru di Perancis memunculkan kembali kontroversi yang sempat viral tahun lalu terkait momen Presiden Perancis Emmanuel Macron diduga pernah ditampar istrinya, Brigitte Macron, saat kunjungan kenegaraan di Vietnam.

Buku tersebut mengklaim insiden itu dipicu pesan atau chatting pribadi dari seorang aktris muda yang ditemukan Brigitte di ponsel sang presiden.

Klaim tersebut muncul dalam buku berjudul An (Almost) Perfect Couple karya jurnalis Florian Tardif yang terbit baru-baru ini. Dalam wawancara dengan RTL France, Tardif menyebut hubungan komunikasi antara Macron dan aktris kelahiran Iran, Golshifteh Farahani, menjadi sumber ketegangan rumah tangga pasangan nomor satu Prancis itu.

Menurut Tardif, Macron disebut pernah mengirim pesan bernada personal kepada Farahani.

"Aku menganggapmu sangat cantik," tulis Macron kepada Farahani dalam salah satu pesan yang dikutip Tardif.

Farahani, 42 tahun, dikenal sebagai aktris sekaligus pengkritik keras rezim Iran. Media Perancis Le Parisien melaporkan hubungan keduanya disebut berlangsung dalam bentuk 'hubungan platonis' selama beberapa bulan.

Insiden yang kembali ramai dibahas itu dilaporkan terjadi pada Mei tahun lalu ketika Emmanuel Macron dan Brigitte Macron bersiap turun dari pesawat di Hanoi, Vietnam.

Rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan Brigitte melakukan gerakan yang disebut menyerupai tamparan ke arah wajah Macron.