Hizbullah Bantah Terlibat Serangan UNIFIL di Lebanon, Tuduhan Macron Dinilai Terburu-buru

Foto yang dirilis pada 18 April 2026 dari akun X Kementerian Pertahanan Prancis ini menunjukkan Sersan Mayor Florian Montorio yang tewas dalam serangan terhadap UNIFIL di Lebanon selatan pada 18 April 2026. (Kementerian Pertahanan Prancis, AFP via France24)
JawaPos.com - Kelompok Hizbullah angkat bicara terkait tuduhan atas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan yang menewaskan seorang tentara Prancis.
Hizbullah dengan tegas membantah keterlibatan dan meminta semua pihak tidak gegabah dalam menyimpulkan pelaku sebelum hasil investigasi resmi diumumkan.
Insiden tersebut terjadi pada Sabtu (18/4) ketika patroli United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) diserang di wilayah Ghandouriyeh–Bint Jbeil. Serangan yang disebut dilakukan oleh 'aktor non-negara' itu menewaskan satu prajurit Prancis dan melukai tiga lainnya.
Korban tewas diidentifikasi sebagai Florian Montorio, yang menjadi sasaran dalam penyergapan jarak dekat menggunakan tembakan langsung, menurut Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Catherine Vautrin.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, sebelumnya menyatakan bahwa 'semua indikasi mengarah pada Hizbullah' sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ia mendesak otoritas Lebanon untuk segera menangkap pelaku dan memastikan akuntabilitas.
Macron juga meminta pemerintah Lebanon untuk memikul tanggung jawab bersama UNIFIL serta menjamin keamanan pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik tersebut.
Hizbullah: Tunggu Hasil Investigasi
Menanggapi tudingan itu, Hizbullah dalam pernyataan resminya menyerukan kehati-hatian dan menolak kesimpulan prematur. Kelompok tersebut meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan militer Lebanon guna mengetahui fakta sebenarnya di balik serangan.
Melansir Palestine Chronicle, Hizbullah juga menyoroti apa yang mereka anggap sebagai standar ganda, dengan menyebut bahwa tuduhan cepat seperti ini jarang muncul ketika pasukan Israel menyerang personel UNIFIL.
Presiden Lebanon, Joseph Aoun, turut mengecam serangan tersebut dan menyampaikan belasungkawa kepada Prancis. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mengusut tuntas insiden ini dan membawa pelaku ke pengadilan.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT