Muhammad Ridwan
15 April 2026, 16.22 WIB

Bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi Kreatif

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Istana Élysée, Paris, pada Selasa (14/4).

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Istana Élysée, Paris, pada Selasa (14/4). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan luar negeri Prabowo setelah sebelumnya bertolak ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin.

“Presiden melanjutkan agenda lawatan ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Republik Prancis, Yang Mulia Emmanuel Macron,” demikian dikutip dari akun Instagram @prabowo, Rabu (15/4).

Dalam kesempatan itu, kedua pemimpin negara membahas penguatan kerja sama strategis di berbagai sektor prioritas yang dinilai akan memberikan manfaat bagi kedua negara.

Kerja sama tersebut mencakup pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan industri pertahanan, transisi energi serta pengembangan energi baru terbarukan, pembangunan infrastruktur dan transportasi, hingga sektor pendidikan dan ekonomi kreatif.

Pemerintah Indonesia memandang Prancis sebagai salah satu mitra strategis di kawasan Eropa dalam pengembangan kerja sama bilateral yang lebih luas dan berkelanjutan. Indonesia juga terus mendorong kolaborasi konkret yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Sebagaimana diketahui, Prabowo tiba di Paris pada Senin (13/4) pukul 23.50 waktu setempat atau 04.50 WIB, setelah menyelesaikan agenda diplomatik di Moskow, Rusia. Kunjungan ke Prancis ini menjadi kelanjutan dari rangkaian diplomasi strategis Indonesia di Eropa, setelah sebelumnya melakukan pertemuan bilateral intensif dengan Presiden Rusia di Istana Kremlin.

