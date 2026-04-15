Bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi Kreatif

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Istana Élysée, Paris, pada Selasa (14/4). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan luar negeri Prabowo setelah sebelumnya bertolak ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin.

“Presiden melanjutkan agenda lawatan ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Republik Prancis, Yang Mulia Emmanuel Macron,” demikian dikutip dari akun Instagram @prabowo, Rabu (15/4).

Dalam kesempatan itu, kedua pemimpin negara membahas penguatan kerja sama strategis di berbagai sektor prioritas yang dinilai akan memberikan manfaat bagi kedua negara.

Kerja sama tersebut mencakup pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan industri pertahanan, transisi energi serta pengembangan energi baru terbarukan, pembangunan infrastruktur dan transportasi, hingga sektor pendidikan dan ekonomi kreatif.

“Termasuk pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan, transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan, infrastruktur dan transportasi, hingga pendidikan dan ekonomi kreatif,” tulis Prabowo.

Pemerintah Indonesia memandang Prancis sebagai salah satu mitra strategis di kawasan Eropa dalam pengembangan kerja sama bilateral yang lebih luas dan berkelanjutan. Indonesia juga terus mendorong kolaborasi konkret yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

“Sebagai salah satu mitra penting di kawasan Eropa, Indonesia terus mendorong kerja sama berkelanjutan dengan Prancis guna membuka peluang kolaborasi baru yang semakin konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara," pungkasnya.