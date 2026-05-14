Pertemuan Donald Trump-Xi Jinping di Beijing: Bahas Dagang, Perang Iran, hingga Taiwan, AS-Tiongkok Sepakat Jaga Stabilitas

JawaPos.com - Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing menghasilkan sinyal kuat bahwa kedua negara ingin menjaga stabilitas hubungan dagang dan menghindari konflik baru di tengah ketidakpastian global.

Dalam pertemuan bilateral di Great Hall of the People, Kamis (14/5) waktu setempat, Trump dan Xi membahas sejumlah isu penting mulai dari perdagangan, perang Iran, teknologi semikonduktor, hingga Taiwan.

Xi Jinping menegaskan pentingnya hubungan stabil antara AS dan Tiongkok bagi dunia internasional.

"Hubungan bilateral yang stabil baik untuk dunia. Kita harus menjadi mitra, bukan saingan," kata Xi.

Trump juga menunjukkan pendekatan yang lebih hangat terhadap Beijing. Di hadapan Xi, ia menyebut Presiden Tiongkok itu sebagai teman sekaligus pemimpin besar.

"Kamu adalah pemimpin yang hebat. Suatu kehormatan menjadi temanmu," ujar Trump.

Trump bahkan menjanjikan hubungan AS dan Tiongkok akan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya.

"Hubungan antara China dan AS akan lebih baik dari sebelumnya," katanya.

Fokus Utama: Perdagangan dan Teknologi Sementara itu, melansir CBC, isu perdagangan menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut. Washington ingin memperluas penjualan produk Amerika seperti pesawat Boeing, energi, dan hasil pertanian ke pasar Tiongkok untuk mengurangi defisit perdagangan yang selama ini dikritik Trump.