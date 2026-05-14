Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Edy Pramana
Kamis, 14 Mei 2026 | 22.52 WIB

Pertemuan Donald Trump-Xi Jinping di Beijing: Bahas Dagang, Perang Iran, hingga Taiwan, AS-Tiongkok Sepakat Jaga Stabilitas

Trump dan Xi Jinping bahas dagang, Iran, dan Taiwan di Beijing. AS-Tiongkok sepakat menjaga stabilitas hubungan kedua negara. (CGTN) - Image

Trump dan Xi Jinping bahas dagang, Iran, dan Taiwan di Beijing. AS-Tiongkok sepakat menjaga stabilitas hubungan kedua negara. (CGTN)

JawaPos.com - Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing menghasilkan sinyal kuat bahwa kedua negara ingin menjaga stabilitas hubungan dagang dan menghindari konflik baru di tengah ketidakpastian global.

Dalam pertemuan bilateral di Great Hall of the People, Kamis (14/5) waktu setempat, Trump dan Xi membahas sejumlah isu penting mulai dari perdagangan, perang Iran, teknologi semikonduktor, hingga Taiwan.

Xi Jinping menegaskan pentingnya hubungan stabil antara AS dan Tiongkok bagi dunia internasional.

"Hubungan bilateral yang stabil baik untuk dunia. Kita harus menjadi mitra, bukan saingan," kata Xi.

Trump juga menunjukkan pendekatan yang lebih hangat terhadap Beijing. Di hadapan Xi, ia menyebut Presiden Tiongkok itu sebagai teman sekaligus pemimpin besar.

"Kamu adalah pemimpin yang hebat. Suatu kehormatan menjadi temanmu," ujar Trump.

Trump bahkan menjanjikan hubungan AS dan Tiongkok akan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya.

"Hubungan antara China dan AS akan lebih baik dari sebelumnya," katanya.

Fokus Utama: Perdagangan dan Teknologi

Sementara itu, melansir CBC, isu perdagangan menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut. Washington ingin memperluas penjualan produk Amerika seperti pesawat Boeing, energi, dan hasil pertanian ke pasar Tiongkok untuk mengurangi defisit perdagangan yang selama ini dikritik Trump.

Sebaliknya, Beijing mendorong AS melonggarkan pembatasan ekspor teknologi chip dan semikonduktor canggih. Kedua negara juga disebut membahas forum baru untuk mendukung investasi dan perdagangan, termasuk dialog terkait kecerdasan buatan atau AI.

Editor: Edy Pramana
Tags
Artikel Terkait
Senat Tuding Trump Seret AS ke Perang Ilegal dengan Iran, Demokrat Paksa Voting Darurat di Senat - Image
Internasional

Senat Tuding Trump Seret AS ke Perang Ilegal dengan Iran, Demokrat Paksa Voting Darurat di Senat

Rabu, 13 Mei 2026 | 17.23 WIB

Trump Boyong Elon Musk dan Tim Cook dalam Kunjungan ke Tiongkok di Tengah Ketegangan Teknologi AS-Beijing - Image
Internasional

Trump Boyong Elon Musk dan Tim Cook dalam Kunjungan ke Tiongkok di Tengah Ketegangan Teknologi AS-Beijing

Rabu, 13 Mei 2026 | 02.38 WIB

Cole Allen Mengaku Tidak Bersalah atas Percobaan Penyerangan terhadap Donald Trump - Image
Internasional

Cole Allen Mengaku Tidak Bersalah atas Percobaan Penyerangan terhadap Donald Trump

Selasa, 12 Mei 2026 | 22.33 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

3

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

4

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

7

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

8

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

9

Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan

10

4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore