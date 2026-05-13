Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Rabu, 13 Mei 2026 | 17.23 WIB

Senat Tuding Trump Seret AS ke Perang Ilegal dengan Iran, Demokrat Paksa Voting Darurat di Senat

Donald Trump unggah foto AI menggenggam senjata sembari mengancam Iran. (Truth Social/Donald Trump). - Image

Donald Trump unggah foto AI menggenggam senjata sembari mengancam Iran. (Truth Social/Donald Trump).

JawaPos.com - Ketegangan politik di Amerika Serikat kembali memanas setelah Pemimpin Minoritas Senat AS dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menuduh Presiden Donald Trump menyeret negara itu ke perang ilegal dengan Iran tanpa persetujuan Kongres.

Schumer bahkan memastikan Partai Demokrat akan kembali memaksa voting di Senat untuk menghentikan keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Langkah itu menjadi voting ketujuh terkait resolusi War Powers atau pembatasan kewenangan perang presiden AS.

Dalam pidatonya di lantai Senat pada Senin (11/5) waktu setempat, Schumer menilai pemerintahan Trump telah melanggar batas 60 hari sesuai War Powers Act karena terus melanjutkan operasi militer tanpa otorisasi Kongres.

Donald Trump menyeret Amerika ke perang yang ilegal dan mahal tanpa tujuan yang jelas maupun strategi akhir,” kata Schumer.

Schumer menegaskan bahwa tenggat waktu 60 hari dalam War Powers Act sebenarnya sudah terlampaui lebih dari sepekan lalu. Berdasarkan aturan itu, operasi militer seharusnya dihentikan apabila presiden belum mendapatkan izin resmi dari Kongres.

Ia juga menuding Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth berupaya menghindari aturan tersebut dengan menyatakan konflik sudah berakhir sehingga hitungan waktu dianggap berhenti.

Namun menurut Schumer, klaim bahwa perang telah usai sama sekali tidak sesuai kenyataan di lapangan.

“Perang sudah selesai? Itu omong kosong,” tegasnya.

Ia menyebut situasi masih jauh dari stabil, terutama setelah putaran terbaru negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali gagal mencapai kesepakatan.

Selain itu, mengutip Anadolu, Partai Demokrat kini bersiap mengajukan voting ketujuh terkait resolusi War Powers yang bertujuan menarik pasukan AS dari konflik dengan Iran.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Herman Khaeron Demokrat Tegaskan Pembangunan Giant Sea Wall Penting untuk Selamatkan Warga Pesisir - Image
Nasional

Herman Khaeron Demokrat Tegaskan Pembangunan Giant Sea Wall Penting untuk Selamatkan Warga Pesisir

Jumat, 12 Desember 2025 | 04.38 WIB

Iran Dilanda Krisis Pangan Ketika Inflasi Melonjak di Tengah Situasi Perang Berkepanjangan - Image
Internasional

Iran Dilanda Krisis Pangan Ketika Inflasi Melonjak di Tengah Situasi Perang Berkepanjangan

Selasa, 12 Mei 2026 | 01.43 WIB

Iran Sebut Selat Hormuz Setara Bom Atom, Ancam Guncang Ekonomi Dunia Jika Konflik Memanas - Image
Internasional

Iran Sebut Selat Hormuz Setara Bom Atom, Ancam Guncang Ekonomi Dunia Jika Konflik Memanas

Senin, 11 Mei 2026 | 19.39 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

4

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

5

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

6

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

7

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

8

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

9

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

10

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore