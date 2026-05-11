Prancis Konfirmasi Kasus Hantavirus Pertama terkait MV Hondius

Perahu-perahu menuju kapal pesiar MV Hondius yang sejumlah penumpangnya terinfeksi hantavirus di Pelabuhan Granadilla di pulau Tenerife, Spanyol, Minggu (10/5/2026). (ANTARA/Xinhua/Meng Dingbo)
JawaPos.com-Otoritas kesehatan Prancis mencatat kasus pertama hantavirus yang terkonfirmasi pada seorang penumpang yang dipulangkan dari kapal pesiar MV Hondius, tempat terdeteksinya wabah penyakit tersebut, kata Menteri Kesehatan Prancis, Senin.
Pasien tersebut merupakan seorang perempuan yang termasuk di antara lima warga negara Prancis yang dievakuasi dari kapal dan diterbangkan dari Kepulauan Canary, Spanyol, ke Prancis pada Minggu, kata Menteri Stephanie Rist kepada radio France Inter.
Pasien itu mulai mengalami gejala selama penerbangan evakuasi antara Pulau Tenerife di Spanyol dan Bandara Le Bourget dekat Paris. ’’Hasil tes menunjukkan positif hantavirus,” kata Rist, sembari menambahkan bahwa kondisi pasien “sayangnya memburuk dalam semalam.”
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengatakan melalui platform X bahwa perempuan tersebut sudah menunjukkan gejala selama penerbangan repatriasi yang mendarat pada Minggu sesaat sebelum pukul 16.30 waktu setempat (14.30 GMT).
Sementara itu, empat warga Prancis lainnya dinyatakan negatif virus tersebut, tetapi akan tetap menjalani isolasi setidaknya selama 15 hari, Rist. Dia menambahkan bahwa otoritas dapat memperpanjang masa isolasi sesuai regulasi yang berlaku.
Otoritas Prancis juga telah mengidentifikasi 22 warga negara Prancis yang berada dalam penerbangan sebelumnya yang terkait dengan klaster kasus tersebut, termasuk rute antara Saint Helena dan Johannesburg serta antara Johannesburg dan Amsterdam.
Kementerian Kesehatan menyebut delapan warga Prancis dari penerbangan Saint Helena-Johannesburg telah ditempatkan dalam isolasi hampir sepekan lalu, sementara yang lainnya diminta menghubungi otoritas kesehatan dan melakukan isolasi mandiri.
Baca Juga: Kasus Hantavirus selama 2026 di Taiwan: 1 Warga Taipei Meninggal pada Januari, Pasien Kedua Ditemukan dan Berhasil Ditangani pada Maret
Hantavirus adalah penyakit langka yang biasanya ditularkan melalui hewan pengerat yang terinfeksi atau kotorannya. Namun, jenis virus yang menyebabkan wabah ini juga dapat menular antarmanusia. (*)
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan