Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Wilayah Bio-Bio Chile, Episentrum Berada Dekat Pesisir Tengah

JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Bio-Bio, Chile, pada Sabtu waktu setempat. Informasi ini disampaikan European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) dalam laporan pemantauan seismik terbarunya.

Gempa terjadi di dekat pesisir Chile bagian tengah. Selain dilaporkan EMSC, guncangan juga dicatat oleh GFZ German Research Centre for Geosciences yang memberikan rincian mengenai lokasi dan kedalaman gempa.

Dilansir dari Al Jazeera, Minggu (10/5/2026), GFZ menyatakan gempa terjadi pada pukul 02.34 GMT. Lembaga tersebut menyebut gempa berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah dekat pantai Chile bagian tengah.

Dalam laporan awalnya, GFZ menyebut episentrum gempa berada pada koordinat 37,70 derajat lintang selatan dan 73,19 derajat bujur barat. Sementara itu, kedalaman gempa diperkirakan mencapai 10 kilometer.

EMSC secara terpisah juga mengonfirmasi bahwa wilayah Bio-Bio menjadi lokasi terjadinya gempa tersebut. Namun, hingga laporan awal dipublikasikan, belum terdapat informasi lebih lanjut mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat guncangan tersebut.

Selain itu, belum ada keterangan resmi terkait potensi tsunami ataupun langkah darurat yang dikeluarkan otoritas setempat setelah gempa terjadi. Informasi yang tersedia sejauh ini masih terbatas pada data magnitudo, lokasi episentrum, dan kedalaman gempa.